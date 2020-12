Xiaomi Mi 11 : Une présentation avant 2021 avec un Snapdragon 888

La marque chinoise entend bien marquer les esprits une dernière fois avant la fin de l’année, en présentant le tout premier smartphone équipé du processeur Snapdragon 888, dernier-né du constructeur Qualcomm.

La fin de l’année approche à grands pas, mais attendez-vous encore à en prendre plein les yeux de la part de Xiaomi. Le constructeur chinois a en effet officialisé l’arrivée d’une nouvelle présentation le 28 décembre prochain à 12h30 (heure française), afin de dévoiler au public ses prochains smartphones hauts de gamme. Ainsi, le Mi 11 – probablement accompagné de sa déclinaison Pro, sera révélé dans seulement quelques jours en Chine, promet un récent message posté sur Weibo.

Très attendu par les fans de la marque, le Xiaomi Mi 11 devrait ainsi être le tout premier à intégrer un processeur Snapdragon 888, dernier-né des SoC du constructeur Qualcomm. L’occasion pour Xiaomi de frapper très fort, et de lancer la tendance de ce qui devrait bientôt s’imposer comme la norme du smartphone premium.

Attention toutefois, comme le rappellent les journalistes de GizmoChina, cette annonce du Xiaomi Mi 11 pourrait bien ne concerner que le marché chinois. D’une part parce que si l’annonce avait été internationale, le constructeur aurait sans doute publié un message sur Twitter, et non pas simplement sur le réseau social Weibo. D’autre part parce que Xiaomi procède souvent de la sorte, réservant l’exclusivité temporaire de ses produits à ses compatriotes. Concernant l’Europe, on s’attend donc à une conférence d’officialisation d’ici quelques semaines, dans le courant du mois de janvier. Un timing qui coïnciderait parfaitement avec celui du Samsung Galaxy S21, qui devrait lui aussi être annoncé dès le début de l’année prochaine. De quoi concurrencer le géant coréen sur le secteur déjà très agressif du téléphone premium.