Steam Link : nouvelle mise à jour et beaucoup de nouveautés

Valve vient de mettre à jour l’application « Steam Link », qui permet notamment de streamer tous les jeux Steam sur un smartphone ou sur une Apple TV, par exemple. Parmi les nouveautés, une meilleure prise en charge du clavier et de la souris ou encore du bruit des manettes.

Après avoir ajouté il y a quelques temps du support clavier et souris dans l’application « Steam Link » disponible gratuitement sur iOS et Android, Valve a récemment apporté un certain nombre d’amélioration à son application. Le grondement des manettes PS4 et Xbox One est maintenant inclus dans l’application. Mais le plus important progrès réalisé est la possibilité de diffuser en continu sur des écrans externes, ainsi que le support à faible latence pour clavier et souris. À l’instar de Sony et de Microsoft, Valve fait tout pour favoriser le streaming qui a décidément la cote en ce moment.

Sorti originellement en 2015 (voir vidéo ci-dessous), Steam Link a été initialement lancé en tant que dispositif matériel avant de devenir une application pour smartphone, tablette et téléviseur connecté en 2018. Steam Link permet de diffuser du contenu depuis un ordinateur personnel exécutant Steam vers le dispositif vidéo (un téléviseur ou un moniteur connecté pour l’unité matérielle, l’écran du dispositif mobile pour la version logicielle). Une mise à jour de mars 2019 introduit « Steam Link Anywhere », qui permet de diffuser en continu sur Internet, bien que la performance de la diffusion en continu soit fortement affectée par la bande passante et la latence entre l’ordinateur personnel et le dispositif avec Steam Link. Espérons que cette nouvelle amélioration corrigera ce problème éventuel.

Reste à savoir désormais si Steam Link va bénéficier d’une nouvelle mise à jour pour les manettes PS5 et Xbox Series X & S, qui vont débarquer ce mois-ci. À l’instar des ventes de consoles, le monde du streaming explose et demande toujours plus de moyens. L’application Steam Link est disponible gratuitement sur iOS, Android, et Raspberry Pie.