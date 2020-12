Le Youtubeur le mieux payé en 2020 a seulement 9 ans

Il y a ceux qui jouent avec de la pâte à modeler et ceux qui encaissent 29,5 millions de dollars par an. Un jeune garçon de 9 ans est le créateur de contenu le mieux payé de la plateforme, pour la troisième fois consécutive.

Pour la troisième année consécutive, Ryan Kaji est couronné créateur de contenu le mieux payé de l’année. À seulement 9 ans, il totalise 12.2 milliards de vues sur Youtube et aurait engrangé pas moins de 29,5 millions de dollars en 2020. Ce sont 3 millions de dollars de plus que l’année précédente rapporte Forbes dans son classement. Le jeune garçon, aidé de ses parents, réalise des vidéos à destination des jeunes utilisateurs et notamment dans le domaine des expériences scientifiques et des jeux. Selon le magazine américain, la majeure partie de ses ressources proviendrait de contrats de licence pour ses produits Ryan’s World. Ces objets de décorations, figurines ou encore masques sont vendus dans les supermarchés Target et Wallmart, mais aussi sur Amazon.

À la seconde place du classement, on retrouve Mr Beast qui totalise quant à lui 24 millions de recette annuelle. Cet Américain est suivi par pas moins de 47,8 millions de personnes et cumule 3 milliards de vues sur toutes ses vidéos. Il est suivi de près par Dude Perfect (23 millions de dollars) qui en comparaison dispose de bien plus d’abonnés, 57,5 millions. Viennent ensuite Rhett et Link, deux youtubeurs qui ont lancé leur Talk show « Good Mythical Morning » en 2012. Markiplier (19.5 millions de dollars) et Preston Arsement (19 millions de dollars) sont respectivement à la 5e et 6e place du classement. La 7e place est détenue par Nastya (18,5 millions de dollars) qui est suivie par 190.6 millions de personnes sur Youtube. C’est la plus jeune créatrice du top 10, mais aussi la seule femme. On retrouve ensuite Blippi (17 millions de dollars) et David Dobrik (15,5 millions de dollars) en 8e et 9e positions. Jeffree Star se retrouve à la dixième place du classement avec plus de 15 millions de dollars de recette en 2020.