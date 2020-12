Le Xiaomi Mi 11 sera équipé du Snapdragon 888 et serait présenté en janvier

Smartphone Par Remi Lou le 01 décembre 2020 à 16h23

C’est officiel : à l’occasion du Snapdragon Tech Summit tenu ce jour, Qualcomm a officialisé sa prochaine puce haut de gamme, le Snapdragon 888 (et non pas Snapdragon 875 comme le laissaient entendre certaines rumeurs). Xiaomi sera l’un des premiers constructeurs à en bénéficier sur son futur Mi 11. Par ailleurs, d’après une source proche des lignes de production, Xiaomi pourrait être le premier à dégainer son smartphone premium l’année prochaine, et cela dès le mois de janvier.