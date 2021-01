Comme l’avaient déjà annoncé les rumeurs, les nouveaux Samsung Galaxy S21 seront officiellement présentés le 14 janvier 2021 par la marque coréenne.

C’est une officialisation sans réelle surprise de la part de Samsung. Après des mois d’attente et de rumeurs, les Galaxy S21 seront bel et bien présentés le 14 janvier prochain, date de la traditionnelle conférence Unpacked du géant coréen. Évoqué de nombreuses fois par des fuites, la date précise du rendez-vous confirme ainsi la volonté de la marque de s’imposer le plus tôt possible sur le marché cette année, sans doute pour barrer la route à Apple, qui présentait il y a quelques mois son iPhone 12, ou pour rattraper les ventes décevantes de smartphones enregistrées en 2020.

Samsung mise sur la photo

Comme à son habitude, Samsung ne nous aura pas inondés d’indices avant la présentation officielle de son Galaxy S21 et de ses variantes (le Galaxy S21+, et le Galaxy S21 Ultra). Seule indication présente sur le carton d’invitation de la conférence Unpacked, on devine dans une boite translucide ce qui semble être le nouveau module photo du smartphone premium. Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy S20, les nouveaux fleurons du constructeur devraient ainsi intégrer leur bloc photo directement dans leur châssis, rendant ces derniers beaucoup moins encombrants et proéminents.

Comme souvent avec sa nouvelle gamme Galaxy S, Samsung mise donc gros sur son appareil photo. La marque devrait ainsi proposer un module principal de 12 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un téléobjectif de 64 Mpx pour le modèle de base. De son côté, le Galaxy 21+ intègrerait en prime d’un téléobjectif périscopique, tandis que le S21 Ultra bénéficierait d’un bloc photo entièrement revu à la hausse, avec un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et deux capteurs supplémentaires de 10 Mpx chacun, capable d’atteindre le zoom x10 en numérique, et le zoom x3 en optique. La vidéo 8K est aussi attendue sur toutes les versions du smartphone.

Autant d’hypothèses qui seront officiellement confirmées d’ici quelques jours, lors de la conférence donnée par Samsung le 14 janvier prochain.