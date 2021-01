Le PDG de Aliexpress est présumé disparu

Mais où est passé Jack Ma ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis un récent article publié par Yahoo Finance. Le média américain rapporte que le patron d’Alibaba n’a pas été vu depuis octobre dernier. Il devait en effet participer à une émission de télévision : Africa’s Business Heroes, mais a annulé quelques jours avant le tournage. Selon un porte-parole du groupe, le milliardaire de 56 ans, n’a pu participer à la finale du concours en raison « d’un problème de planning ». Rien de bien intriguant jusque là.

Cependant, le milliardaire est dans le viseur de la Chine depuis ses récentes déclarations sur le modèle économique du pays. En octobre dernier, il avait comparé le système de réglementation chinois et les règles bancaires mondiales à un « club de personnes âgées. » Il ajoutait alors que « le système financier d’aujourd’hui est l’héritage de l’ère industrielle et nous devons en créer un nouveau pour la prochaine génération. » Jack Ma ensuite invité le gouvernement à « réformer le système actuel ». Un peu plus d’une semaine plus tard, après avoir reçu le feu vert du Watchdog chinois, la firme de Jack Ma : Ant s’était vue refuser son entrée en bourse (évaluée à un niveau record de 37 milliards de dollars). La bourse de Shanghai avait alors déclaré que la firme avait « rapporté des problèmes importants tels que des changements dans l’environnement réglementaire des technologies financières ». En décembre dernier, les autorités chinoises ont aussi lancé une enquête de grande envergure sur les pratiques prétendument anti-concurrentielles de la firme. Elles aussi ont intimé le groupe de restructurer ses opérations. Le dernier tweet de Jack Ma date du 10 octobre dernier, soit quelques jours avant son discours.

