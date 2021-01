276 000 arbres plantés grâce au jeu Alba : a Wildlife Adventure

En un mois seulement, Ustwo Games a réussi à vendre 276,490 copies virtuelles de Alba : a Wildlife Adventure. Les studios, qui étaient déjà à l’œuvre avec l’excellent Monument Valley, avaient accompagné le lancement d’une campagne écologique hors norme. Pour une copie téléchargée, Ustwo s’engageait à planter un arbre en partenariat avec l’association Ecologi. Les studios financent plusieurs projets menés par l’association. Le premier est un projet de plantation de mangrove à Madagascar. Le second plan de reforestation se trouve au Mozambique et le dernier au Nicaragua. Pour le lancement de ce jeu, Ustwo s’est fixé l’objectif de planter au moins un million d’arbres. Il y a donc encore du chemin à parcourir. En plus de cette initiative, les studios se sont engagés à réduire leur empreinte carbone de 30 % d’ici à 2022 et à utiliser des énergies durables pour les locaux de son entreprise.

