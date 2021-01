Xiaomi officialise le Mi 10i en Inde

En Inde, Xiaomi vient tout juste d’officialiser un petit nouveau dans la famille des Mi 10 : le Xiaomi Mi 10i 5G. Celui-ci reprend la fiche technique du Redmi Note 9 Pro 5G et est totalement produit en Inde.

Le marché indien des smartphones est désormais le deuxième plus important au monde devant les États-Unis, avec près de 158 millions de smartphones vendus sur l’année 2019. Il est donc crucial pour les constructeurs de s’y implanter durablement, tandis que les ventes de smartphones continuent de s’affaisser un peu partout dans le monde. Et ça, Xiaomi l’a bien compris puisqu’il se distingue depuis plusieurs années dans ce pays avec de nombreux modèles parfois exclusifs à l’Inde. C’est notamment le cas de ce nouveau prétendant dans la gamme de Mi 10, le Xiaomi Mi 10i, fraîchement lancé par la firme chinoise exclusivement en Inde.

Néanmoins, si le nom de ce smartphone ne nous dit rien par chez nous, le modèle ne semble pas tout à fait original. Il s’agirait ni plus ni moins que d’un Redmi Note 9 Pro dans sa déclinaison 5G, mais avec un nouveau nom pour le marché indien. Ce smartphone a en effet été dévoilé en fin d’année dernière en Chine, et propose des arguments solides au tarif où il est vendu : dalle LCD poinçonné de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement à 120 Hz, SoC Snapdragon 750G compatible 5G, batterie imposante de 4 850 mAh avec charge rapide 33W, et triple appareil photo dont un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et à un macro de 2 MP. Cette fiche technique est entièrement reprise sur le Xiaomi Mi 10i, mais il y a tout de même une petite subtilité : le smartphone est entièrement produit en Inde avec l’initiative Make In India lancé par le gouvernement indien. Ce smartphone y sera vendu au prix de 20 999 roupies, soit aux alentours des 230 euros bruts. Dans nos contrées, Xiaomi devrait officialiser son Redmi Note 9T vendredi 8 janvier.