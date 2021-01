Vous pouvez maintenant offrir un bouquet de fleurs en LEGO !

Le groupe LEGO dévoile sa nouvelle gamme de produits pour les mains vertes. La collection botanique comprend un bouquet de fleurs pour égayer la maison et un bonsaï pour une nouvelle année sous le signe du zen.

Nombreux sont ceux qui cherchent à se mettre au vert pour se détendre et décompresser. Désormais, les adultes pourront apporter une touche de nature chez eux et se détendre en créant et en personnalisant leurs constructions botaniques… Et cerise sur le gâteau, les plantes LEGO n’ont pas besoin d’être arrosées pour rester fraîches. Alors que 7 adultes sur 10 déclarent être à la recherche de nouvelles méthodes pour déstresser et plus de 8 sur 10 affirment que le jeu les aide à se détendre, ces nouveaux ensembles, aux possibilités infinies pourraient constituer l’activité parfaite pour ceux qui aspirent à la créativité, à la décontraction. Les deux ensembles de la nouvelle collection botanique LEGO intègrent des éléments en plastique d’origine végétale, fabriqués à partir de canne à sucre issue de cultures certifiées durables.

Un bouquet de fleurs unique

Faites la surprise à un ami, à l’être aimé ou chouchoutez-vous avec un cadeau au plaisir toujours renouvelé, un beau bouquet de fleurs tout sauf ordinaire qui ne se fane jamais ! Ce set de 756 pièces comprend une foule de jolies fleurs dans une gamme de couleurs étonnantes que les grands constructeurs prendront plaisir à personnaliser et à voir s’épanouir sous leurs doigts.

Que ce soit pour faire plaisir à un être cher ou se donner un nouveau projet de création, vous aimerez ces tiges de fleurs modulables, qui permettent à la composition florale de s’adapter à n’importe quel vase. Mufliers, roses, coquelicots, asters, marguerites et brindilles de toutes sortes attendent de trouver leur place dans un bouquet qui se renouvellera sans cesse, selon les envies du jour et le cadre ambiant.

L’ensemble comporte une multitude d’éléments LEGO dans de nouvelles couleurs et nouvelles formes pour permettre de reconstituer les pétales et fleurs à l’identique.

Notez que les roses et les tulipes individuelles sont disponibles au prix respectifs de 12,99 euros et 9,99 euros.

Un bonsaï facile à conserver

L’art du bonsaï saisit l’imagination des amateurs d’arbres depuis des siècles. Désormais, les fans de LEGO ou ceux en quête de nouvelles formes de détente pourront faire vivre cet art ancien grâce au kit de construction de 878 pièces.

Les constructeurs pourront goûter à un calme nouveau en réunissant avec un soin méticuleux feuilles vertes et fleurs de cerisier rose pour donner naissance à leur bonsaï. Envie de changement ou arrivée d’une nouvelle saison ? Rien de plus simple : les couronnes de couleurs permettent de transformer instantanément l’esthétique de votre arbre.

Le bonsaï LEGO est livré avec un pot rectangulaire et un support LEGO en lattes de bois, créant ainsi une jolie pièce à exposer, à la maison comme au bureau. Les observateurs attentifs ne manqueront pas de remarquer que chaque fleur est composée d’éléments en forme de grenouilles.