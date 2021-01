Apple devrait réduire la taille de ses chargeurs en 2021

Le bloc chargeur a beau ne plus être fourni avec les nouveaux iPhone, Apple souhaiterait tout de même les rétrécir et passerait une importante commande en chargeurs GaN en 2021.

Après l’avoir enlevé de la boîte des iPhone 12, Apple veut maintenant en réduire le taille. Les blocs chargeur de la marque devraient en effet adopter une nouvelle technologie en 2021, d’après les sources de DigiTimes. Selon elles, Apple se préparerait à modifier ses chargeurs en y incorporant la technologie GaN (pour nitrure de gallium). Ce type de chargeur – qui commence à se multiplier depuis l’an dernier chez Anker, Belkin, Xiaomi, Dell ou encore Lenovo – délaisse l’habituel silicium et met à profit du nitrure de gallium. Concrètement, cela permet aux constructeurs de produire des chargeurs qui sont non seulement plus petits et légers, mais aussi moins coûteux. Ils permettent également des temps de rechargement plus rapides.

Selon DigiTimes, Navitas Semiconductor devrait prochainement fabriquer de tels chargeurs pour le compte d’Apple. La firme irlandaise est justement à l’origine d’une technologie baptisée GaNFast, qui utilise le nitrure de gallium. On ne sait pas encore quels modèles sont concernés, s’il s’agit des chargeurs pour iPhone et iPad ou les plus gros blocs destinés aux MacBook, mais on sait que Navitas propose déjà des solutions s’étalant de 24 à 300W. Ce faisant, on pourrait donc avoir droit à une charge plus rapide sur l’iPhone, dont la puissance du dernier bloc chargeur livré dans la boîte (avec les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max) s’élevait déjà à 18W. Depuis, Apple propose sur son Store un chargeur presque identique, mais un peu plus puissant (20W). Concernant les MacBook, on pourrait simplement avoir le droit à une réduction drastique de la taille du bloc. Une taille réduite permettrait-elle à Apple de fournir à nouveau un chargeur dans la boîte des prochains iPhone ? Rien n’est moins sûr. Ce type de décision fait rarement l’objet d’un retour en arrière chez la Pomme (on se souvient de la prise jack), et Apple nous a largement fait valoir les bienfaits de cette mesure sur son empreinte carbone durant la conférence d’annonce de l’iPhone 12.