Nintendo rachète le studio Next Level Games

Next Level Games, studio partenaire de Nintendo, se fait racheter par le géant japonais lui même. Est-ce le signe d’une collaboration renforcée pour de prochains jeux ?

Nintendo a annoncé travailler au rachat du studio de production Next Level Games dans un communiqué de presse datant de ce jour. Next Level Games, ou NLG, est un studio canadien basé à Vancouver et c’est notamment lui qui est derrière les titre de Luigi’s Mansion 3 sorti sur la Switch et de son prédécesseur, Luigi’s Mansion Dark Moon, sorti sur la Nintendo 3DS. Nintendo n’a pas révélé de détails quant à la partie financière mais il précise tout de même que l’accord devrait être finalisé pour le 1er mars 2021. Next Level Games était déjà un studio partenaire de Nintendo, ou studio « second-party », ce qui veut dire qu’il ne produisait déjà que des titres pour les consoles Nintendo, que ce soit la Wii, les différentes DS ou plus récemment, la Switch. De ce point de vue, rien ne va changer. Mais Nintendo affirme que cette acquisition devrait consolider les relations entre eux et le studio et ils auront ainsi plus de facilités à communiquer de manière interne.

Dans le communiqué de presse, Nintendo indique aussi que Next Level Games avait déjà le désir de se faire racheter. C’est donc une bonne affaire pour Nintendo qui gardera l’exclusivité des titres du studio tout en s’assurant qu’il n’a pas été racheté par leurs concurrents d’abord. C’est aussi une manière pour eux de consolider leur entreprise que de racheter un studio qui leur est déjà exclusif. À l’heure où plusieurs autres fabricants, tels que Sony ou Microsoft, rachètent eux aussi certains de leurs studios partenaires, cela rajoute du poids dans la balance. Cette acquisition pourrait aussi être le signe d’une collaboration renforcée sur de prochains titres à venir et on espère que les fruits de cette union n’en seront impactés que pour le meilleur.