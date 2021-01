C’est une première mondiale pour la marque LG, qui s’apprête à dévoiler lors du CES 2021, le tout premier écran disposant d’une certification EyeSafe, capable de réduire la lumière bleue.

Comme chaque année pendant le CES 2021, LG s’apprête à mettre le paquet. La convention, qui sera entièrement virtuelle cette année, n’a pas encore débuté, mais la marque a déjà présenté une flopée d’innovations, pour la plupart destinées à enrichir notre expérience TV. Après les écrans OLED transparents, QNED 8K Mini LED ou encore sa nouvelle interface WebOS 6.0, le géant sud-coréen a aujourd’hui dévoilé une nouvelle prouesse technique, avec la toute première smart TV certifiée EyeSafe au monde.

EyeSafe, c’est quoi ?

La technologie EyeSafe n’est pas nouvelle, puisqu’elle équipe déjà certains écrans, comme certains ordinateurs Acer, ainsi que les laptops Dell XPS 15 et XPS 17. L’entreprise, développée en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé visuelle, permet d’apporter des solutions aux constructeurs afin de réduire le rayonnement bleu de leurs écrans. Un rayonnement auquel nous sommes de plus en plus exposés au quotidien, que ce soit via la télévision, nos ordinateurs ou nos smartphones, et dont les effets sur la santé restent encore méconnus.

LG devient donc la première entreprise au monde à proposer un téléviseur certifié EyeSafe par l’organisme indépendant TUV Rheinland. Un “tournant décisif” pour la marque s’est réjoui Soo-Young Yoon, directeur de la technologie chez LG Display dans un communiqué. Annoncé en amont du CES 2021, le moniteur devrait être présenté plus en détail lors de la conférence menée par l’entreprise la semaine prochaine. On sait simplement qu’il s’agira d’une dalle OLED de 65 pouces, sans plus de précision sur ses caractéristiques techniques ni sur son prix. Quoi qu’il en soit, la démocratisation de cette nouvelle norme sonne déjà comme une bonne nouvelle pour nos yeux. En moyenne, un Français passe environ 3h36 devant un écran chaque jour (étude réalisée par Médiamétrie en juin 2020, portant sur les 15-34 ans).