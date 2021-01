Signal gagne en popularité depuis le changement des CGU de Whatsapp

Après l’annonce du changement de la politique de confidentialité de Whatsapp, un afflux de connexion chez le concurrent Signal a été remarqué. Cette popularité soudaine marque-t-elle une nouvelle ère pour le service de messagerie ?

Signal est une application de messagerie cryptée qui promet d’assurer la confidentialité des données de ses utilisateurs. L’application a vu jeudi 7 janvier un embouteillage de nouvelles connexions, si bien que les codes de vérification des numéros de téléphones ont pris du retard. Signal s’en est excusé sur Twitter et a promis de régler le souci rapidement. Le problème de connexion s’est très vite résolu puisque trente minutes plus tard, les connexions ont pu reprendre normalement. Les nombreux nouveaux arrivants chez Signal ne sont pas sans rappeler qu’un grand nombre de personnes désinstallent de plus en plus l’application concurrente Whatsapp. Un internaute a commenté le post de Signal, faisant le lien entre leur souci technique et la peur des normes de confidentialité de Whatsapp, et Signal lui a répondu que « la vie privée devrait être la norme ».

Les nouvelles conditions d’utilisation de Whatsapp en cause ?

En effet, si une telle ruée de personnes souhaitent s’inscrire chez leur concurrent, c’est parce que bon nombre d’entre elles ne font plus confiance à Whatsapp, que les gens associent désormais à Facebook. Les nouvelles conditions d’utilisation qui vont être mise en vigueur obligatoirement à partir du 8 février prochain ont fait beaucoup parler d’elles ces derniers jours. Elon Musk, récemment devenue la personne la plus riche du monde, a même recommandé à ses followers d’utiliser Signal après les événements au Capitole. D’après lui, cette situation découle directement de la création même de Facebook, ce qui aurait créé un « effet domino » et c’est pourquoi il déconseille tous les produits associés à l’entreprise. Edward Snowden soutient également l’application et ce depuis un long moment, car il apprécie le chiffrement par défaut des conversations. Si autant de personnes influentes le recommandent, il n’est pas surprenant que l’application connaisse maintenant un pic d’arrivée de nouveaux utilisateurs.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021