Sony ne fait pas de croix sur sa technologie Crystal LED et continue de lui donner d’autres utilités sur des dalles géantes… idéales pour former des arrières-plans au cinéma ?

Vous vous rappelez du Crystal LED, cette technologie de Sony présentée pour la première fois sur des écrans grand public en 2012 ? Si le Crystal LED avait fait forte impression, il a finalement été un peu laissé sur le côté lorsque l’OLED a commencé à se généraliser, avec tous les avantages qu’il apporte. Sony a alors adopté la même stratégie que Samsung avec son MicroLED pour continuer à développer sa technologie : lui trouver un usage bien spécifique sur des écrans immenses, tel que The Wall de Samsung. L’OLED ne peut en effet pas vraiment être adapté à des dalles de (très) grandes tailles, chose à laquelle le MicroLED et le Crystal LED s’accommodent particulièrement bien. Néanmoins, si l’idée d’avoir un écran de la taille d’un mur peut faire rêver et la présentation de ces écrans géants au cours des différents salons technologiques – notamment au CES – a un côté spectaculaire, cela reste une niche pour des clients ultra-fortunés. The Wall Luxury de Samsung, par exemple, coûte près de 1,2 million d’euros… Autant vous dire qu’un écran géant n’est pas destiné à tous !

Pourtant, il y a bien un secteur où ces constructeurs pourraient faire briller leur technologie : l’audiovisuel. Certes, on reste sur un secteur de niche, mais c’est en tout cas l’idée de Sony avec son Crystal LED. Les ingénieurs de la marque nippone ont en effet créé des nouvelles versions de ces dalles Crystal LED de série B et C, lesquelles sont modulaires et permettent de façonner d’immenses écrans. Surtout, ces dalles atteignent un contraste de 1 000 000:1 et une luminosité de 1,800 cd/m2, et sont propulsées par le nouveau processeur X1 For Crystal LED de Sony, qui reprend les nombreux avantages de la puce X1 de Sony, adaptés à cette technologie spécifique, soit des caractéristiques idéales pour former un arrière-plan parfait pour tourner des scènes de film ou de série. Quand on sait que la série The Mandalorian a été tournée en exploitant ce type d’écran, ces nouvelles dalles Crystal LED pourraient être amenées à se retrouver dans de nombreux studios hollywoodiens à l’avenir, d’autant plus qu’elles ont été créées en collaboration avec la division Sony Pictures dans cette optique. Ces nouvelles dalles Crystal LED devraient commencer à être livré à l’été 2021, mais presque exclusivement en tant que produits destinés aux entreprises.