Among Us a été le jeu mobile le plus téléchargé de 2020

Dépassant des jeux comme Subway Surfers ou PUBG, Among Us se hisse en haut du classement des jeux mobiles les plus téléchargés en 2020, avec plus de 264 millions de téléchargements.

Among Us a été l’étoile montante de l’année 2020, qui s’est terminée en beauté avec plus d’un demi million de joueurs en novembre dernier, toutes plateformes confondues. Mais il a été un véritable succès dans sa version mobile qui a enregistré plus de 264 millions de téléchargements à travers le monde, selon les données publiées par Apptopia. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Among Us est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des membres de l’équipage d’un vaisseau devant accomplir certaines tâches. Parmi ces membres, certains joueurs jouent en fait le rôle d’imposteurs qui doivent essayer de tuer les autres membres de l’équipage sans se faire démasquer. Among Us est disponible sur PC, Nintendo Switch et sur mobile, et Microsoft avait déjà annoncé son arrivée prochaine sur Xbox one et Xbox Series X et S. C’est son arrivée dans sa version jeu mobile qui a réellement propulsé le jeu sur la scène grand public.

Si le jeu est sorti en 2018, ce n’est qu’en 2020 qu’il connaît un succès fulgurant grâce à des streameurs qui y ont joué sur Twitch. Les conditions sanitaires obligeant le monde entier à se confiner, Among Us a pu prendre son envol et toucher de plus en plus de monde, et il est devenu un autre moyen de rester en contact les uns avec les autres tout en se divertissant. Les créateurs du jeu, du studio indépendant InnerSloth, avaient également annoncé avoir renoncé à sortir le sequel Among Us 2 qu’ils avaient prévu pour 2020. Le succès d’Among Us est tel qu’ils ont plutôt décidé de se concentrer sur l’amélioration du premier jeu. En tant que numéro 1 des jeux mobiles, il détrône des titres tels que Subway Surfers, PUBG, ou encore Roblox, qui restent néanmoins dans le top 10 des jeux les plus téléchargés.