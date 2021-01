Microsoft dévoile sa nouvelle Surface Pro 7+ avec des processeurs Intel Core de 11ème génération

A l’occasion du CES, Microsoft annonce la disponibilité en précommande pour la France de Surface Pro 7+ for Business dès 1 029 euros.

Microsoft dévoile Surface Pro 7+ for Business, spécifiquement adapté aux besoins de ses clients professionnels et du secteur éducatif. Surface Pro 7+ conserve le design de Surface Pro, enrichi de nouvelles caractéristiques techniques. En effet, elle intégré notamment les derniers processeurs Intel Core de 11ème génération (2,1 fois plus rapides que leurs prédécesseurs), une meilleure autonomie pouvant atteindre 15 heures, ainsi que l’intégration de deux ports USB-A et USB-C.

La Surface Pro 7+ for Business embarque également de nouvelles caméras frontale et dorsale Full HD 1080p, ainsi que des haut-parleurs Dolby Atmos et deux micros de studio à champ lointain pour permettre aux utilisateurs de préserver le lien social nécessaire dans le contexte actuel.

En option, vous pourrez profiter d’une fonctionnalité LTE Advanced pour rester connecté en étant à distance ou à la maison avec une bande passante Wi-Fi limitée.

Enfin, notons que Surface Pro 7+ est 23% plus léger que la génération précédente, et fabriqué à partir de 99% de matériaux à base de fibres naturelles, dont 64% recyclés après consommation.

Surface Pro 7+ est disponible dès 1 029 euros, et à partir de 1 329 euros pour la configuration LTE Advanced.