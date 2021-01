CES 2021 : V-Moda lance un casque sans fil avec réduction de bruit active

Lors du CES, V-Moda a dévoilé son nouveau casque sans fil. Le M-200 ANC est le premier de la gamme à bénéficier de la réduction de bruit active.

V-Moda inaugure son nouveau logo, avec un nouveau casque sans fil. Lors du CES 021, la marque a annoncé l’arrivée imminente du M-200 ANC, le premier de la gamme a bénéficier d’une réduction de bruit active. Lors de sa conférence, la marque a précisé la fiche technique du produit qui devrait être disponible rapidement sur le site de V-Moda et sur Amazon. V-moda promet une connexion sans fil grâce au Bluetooth 5.0 et un accès à des codecs audio de qualité tels que les Qualcomm aptX HD ou AAC. Il est livré avec un câble audio Only, pour une expérience filaire haute résolution et garanti sans latence, ainsi qu’un adaptateur avion et un câble de recharge USB-C. D’ailleurs, la marque annonce une autonomie de 20 heures, lorsque la réduction de bruit active est en marche. La charge rapide permettra de bénéficier d’une heure et demie d’autonomie dix minutes seulement après le branchement du casque. C’est une bonne nouvelle si l’utilisateur est pressé et ne peut attendre la charge complète. Le M-200 ANC, qui prend en charge l’assistant Google, va aussi simplifier la vie des utilisateurs avec des contrôleurs intuitifs pour mettre en pause la musique, régler le volume et accepter ou refuser les appels, le tout sans avoir à sortir son smartphone. Par exemple, il sera possible de baisser le volume de la musique et de mettre l’ANC en pause en couvrant l’écouteur gauche avec sa main.

La personnalisation à toute épreuve

V-Moda a aussi mis l’accent sur la personnalisation sonore grâce à son application dédiée. Il sera possible d’utiliser l’outil EQ pour créer sa configuration favorite ainsi que pour choisir le niveau de suppression de bruit en fonction de son environnement. 10 configurations sont proposées dans l’application V-Moda. Mais la firme ne s’arrête pas là et propose aussi de soigner le look de son casque, et même de l’assortir à ses tenues. Il sera possible de choisir parmi plusieurs coques de couleurs ou gravées au laser. La marque précise que grâce aux nouvelles couleurs d’aluminium, il est possible de faire imprimer son propre logo. Le M-200 ANC est d’ores et déjà disponible sur le site de V-Moda, pour 499 euros. C’est plus que la version filaire du casque, proposée à 350 euros. Il faudra en revanche s’armer de patience puisque l’expédition peut prendre entre 6 à 8 semaines.