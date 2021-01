CES 2021 : Alcatel lance deux nouveaux smartphones et une tablette

Puisqu’il n’y a pas que le haut de gamme dans la vie, TCL dévoile quelques nouveaux produits abordables sous l’égérie d’Alcatel. On y retrouve deux smartphones à moins de 150 euros, et une tablette à moins de 80 euros.

À l’occasion du CES 2021, TCL vient d’élargir la gamme du constructeur Alcatel lui appartenant, avec trois nouveaux appareils. On y retrouve deux smartphones, les Alcatel 3L et Alcatel 1S, ainsi qu’une tablette à usage familial baptisée Alcatel 1T 7 WiFi.

Le premier modèle, l’Alcatel 3L, est toujours le plus haut de gamme. Pour 149 euros, on a droit à un SoC MTK6762D de MediaTek (Octa-Core), couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il embarque une dalle IPS LCD de 6,52 pouces (720 x 1600 pixels) percé d’une encoche en goutte d’eau, laquelle accueille une caméra frontale de 8 MP. À l’arrière, on retrouve trois capteurs : un appareil photo principal de 48 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP pour le bokeh artistique. Ce smartphone sera disponible sur certains marchés à partir de mars 2021, en deux coloris : Jewelry Black et Jewelry Blue.

Le second modèle, l’Alcatel 1S, est censé incarner l’offre la plus abordable du constructeur. Vendu seulement 109 euros, ce smartphone se dote d’un large écran HD+ 20:9 de 6,52 pouces, d’un SoC MediaTek MTK6762D couplé à 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne. Il dispose d’une batterie de 4 000 mAh (comme l’Alcatel 3L) ainsi que d’un triple module photo à l’arrière : grand-angle de 13 MP, macro de 2 MP et capteur de profondeur de 2 MP. Ce smartphone devrait être disponible à partir du mois de février.

Enfin, on retrouve également une nouvelle tablette destiné aux familles, l’Alcatel 1T 7 WiFi. Elle est notamment dotée d’un mode enfant comprenant une interface utilisateur conviviale pour les enfants, dont de nouvelles fonctionnalités destinées à la protection des yeux. Une série d’outils d’apprentissage sont également disponibles pour donner aux enfants une expérience éducative de premier ordre, indique la marque. Cette tablette, tout comme les deux smartphones précédemment présentés, tourne sous Android 11. L’Alcatel 1T 7 sera quant à elle commercialisée à partir de ce mois-ci au prix de 74,99 euros.