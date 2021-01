CES 2021 : Sony donne des nouvelles de sa voiture électrique, la Vision-S

L’année dernière, Sony livrait un premier aperçu de son arrivée sur le secteur de l’automobile avec la Vision-S. Cette année, la firme nous dévoile le véhicule en action, et met un pied dans le secteur du drone professionnel avec son Airpeak.

Rappelez-vous de l’année dernière, lorsque, par surprise, Sony levait le voile sur un véhicule électrique résolument futuriste : la Vision-S. Évidemment, ce qui n’était alors qu’un concept de l’avenir de l’automobile n’était pas destiné à la vente. À l’occasion de cette édition 2021 du CES, Sony renforce sa proposition et dévoile une série d’expérimentations réalisées avec sa Vision-S. L’été dernier, elle était déjà testée sur des routes locales, au Japon, mais la firme nippone dévoile désormais une vidéo des expérimentations menées en Autriche, sur voies publiques. Dans celle-ci, on peut voir le véhicule en action, filmé par un drone, et ça vaut assurément le détour.

Aussi, Sony en profite pour donner quelques détails sur son véhicule électrique. On apprend que la firme y a intégré sept nouveaux capteurs afin d’armer la voiture pour la conduite autonome. Aussi, on note l’arrivée d’une connexion 5G, et de divers ajouts croustillants : assistant vocal, caméra intérieure, thermomètre à l’intérieur de l’habitacle pour régler la température du siège des passagers endormis… Bref, un immense concentré de technologie qu’on tarde de voir débarquer sur le marché, même si, à coup sûr, la Vision-S ne sera pas donnée… et peut-être un point de départ à toute une gamme de véhicules signés Sony ?

Et puisque cette vidéo de la Vision-S a été capturée par un drone, ça tombe bien : Sony vient d’annoncer son lancement sur ce marché ! La firme a dévoilé un premier modèle, l’Airpeak, destiné à embarquer les appareils photo de la marque. Dans cette première présentation, c’est un Sony A7SIII que l’Airpeak fait s’envoler, mais s’agissant d’un appareil plein format d’une taille assez classique, le drone serait probablement capable d’embarquer d’autres caméras concurrentes. Quoi qu’il en soit, vu la différence de taille avec l’appareil photo, l’Airpeak semble bien volumineux, et s’adressera avant tout à des professionnels de l’image. Reste à voir si Sony prépare des modèles moins ambitieux, avec caméras embarquées, pour les utilisateurs qui rechigneraient à faire s’envoler leur onéreux boîtier photo dans les airs.