CES 2021 : TCL dégaine à son tour son smartphone enroulable

Après LG, c’est au tour de TCL de faire la démonstration d’un smartphone à l’écran enroulable. Celui-ci pourrait néanmoins ne jamais voir le jour.

À la fin de sa conférence d’hier, LG nous a dévoilé de premières images d’un étonnant smartphone à écran coulissant baptisé LG Rollable. Aujourd’hui, c’est au tour de TCL de faire la démonstration de son savoir-faire en dévoilant une nouvelle version de son smartphone enroulable. La firme chinoise a publié une vidéo dévoilant le smartphone en action, capable de s’allonger ou se rétracter dans les mains d’un utilisateur, et c’est prometteur.

Here's a real-life peek at the TCL AMOLED Rollable Display (it'll make you feel like you're at a CES booth again!): #CES2021 pic.twitter.com/RRVM5QAqwc — Brad Molen (@phonewisdom) January 11, 2021

Dans ce concept, la dalle flexible de 6,7 pouces est capable de s’allonger pour atteindre les 7,8 pouces via un simple coup de doigt. L’interface du logiciel s’adapte à l’utilisation à une main comme à une utilisation multitâche, et ce smartphone a une épaisseur inférieure à 10 mm, soit nettement plus fin qu’un smartphone pliant. Néanmoins, si TCL aurait bel et bien prévu de lancer un smartphone doté d’un écran flexible en 2021, comme l’indique Cnet, il n’est pas dit que la firme lance ce concept tel quel. Chaque année lors des salons tech, TCL fait en effet la démonstration de son savoir-faire en matière d’écrans flexibles, dans le but d’en produire pour d’autres constructeurs, notamment.

Par ailleurs, TCL nous a également révélé un nouveau concept d’écran enroulable de 17 pouces Printed OLED, d’une épaisseur de seulement 0,18 mm. Cette technologie pourrait notamment être appliquée aux TV enroulables, aux écrans incurvés et pliables, ainsi qu’aux écrans publicitaires transparents. 2021 risque d’être définitivement marqué par les écrans flexibles, au rythme où les annonces s’enchaînent !