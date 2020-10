Un concept de smartphone TCL à écran enroulable se dévoile en vidéo

Principalement connue pour ses téléviseurs, la marque chinoise TCL vient de laisser fuiter une vidéo de son nouveau concept de téléphone à écran enroulable.

Exit les écrans pliables. Alors que Samsung et son Galaxy Z Fold 2 commencent à peine à s’imposer comme une option d’achat crédible pour les consommateurs, la marque chinoise TCL vient de présenter ce qui s’apparente déjà aux écrans du futur. Après avoir dévoilé deux premiers concepts originaux en mars dernier, le constructeur a cette fois laissé fuiter deux nouvelles vidéos de présentation mettant en avant ce qui s’apparente à des prototypes de téléphones à écran enroulable, comme le rapporte le site TechRadar.

Capables de se transformer en tablette ou en smartphone d’un simple geste, les nouveaux terminaux imaginés par TCL et présentés en vidéo embarqueraient des écrans OLED de 4,5 pouces capables de s’étendre à 6,7 pouces (comme l’iPhone 12 Pro Max). Déplié, le terminal adopterait ainsi un format confortable mais serait surtout intéressant une fois replié, car capable de tenir sans problème dans une poche. D’après une source relayée par le média américain, TCL aurait d’ailleurs pour objectif de commercialiser au plus vite son téléphone enroulable, peut-être dès 2021. Reste à savoir si cette nouvelle technologie, aussi prometteuse soit-elle, saura proposer des prix assez attractifs pour ne pas s’enterrer dans un marché de niche inaccessible au commun des consommateurs.

Concernant le marché du smartphone pliable, et déjà quelques années après la présentation des premiers prototypes, le marché commence tout juste à s’imposer auprès du grand public, en proposant des modèles plus aboutis, mais surtout des prix plus abordables. Tandis qu’Apple et Google pourraient profiter de l’année 2021 pour lancer leur premier terminal pliable, Samsung s’est déjà imposé comme l’un des précurseurs du marché, avec un premier Galaxy Fold en 2019, suivi des Galaxy Z Flip et des Galaxy Z Fold 2 lancés cette année.