Huawei P50 Pro : deux versions, l’une Android et l’autre HarmonyOS ?

Le prochain fleuron de Huawei pourrait bien se décliner en deux versions, dont l’une qui intégrerait, pour la première fois sur un smartphone de la marque, HarmonyOS.

Et si le futur Huawei P50 Pro était décliné en deux variantes, l’une sous Android (open-source, toujours sans les services de Google), et l’autre sous HarmonyOS ? C’est l’hypothèse que vient d’émettre @hereYashRaj, dont les dires se sont souvent révélés exacts par le passé. Selon lui, le futur fleuron de Huawei serait bien décliné en deux versions : la version chinoise tournerait exclusivement sous HarmonyOS, le système d’exploitation maison de la firme, et le reste du monde aurait le choix entre le classique combo Android/EMUI ou cette nouvelle version sous HarmonyOS.

Huawei P50 • For Globally – Harmony OS / Android OS both variant

• For China – Harmony OS

• Launch lately in Spring or after, that earlier I had confirmed.

• It'll may be have Kirin 9000E (Follow Mate 40 series ways)

• 6GB/8GB LPDDR4X

• 128GB/256GB UFS 3.0 (3/3) pic.twitter.com/ddCuJ4nYew — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) January 9, 2021

Cette information reste encore bien floue, et il se pourrait bien que Huawei ne fournisse qu’une seule version de son smartphone, laquelle pourrait bien embarquer les deux OS. Cette nouvelle révélation de développeurs de XDA Developers à propos d’HarmonyOS nous a en effet démontré que ce système d’exploitation s’appuyait sur une base Android, tout du moins dans sa seconde bêta. En théorie, cela permettrait donc à Huawei de proposer les deux systèmes, au choix, à l’allumage de l’appareil.

Le spéculateur révèle également quelques informations au sujet du smartphone, même s’il convient encore de les prendre avec des pincettes. On aurait droit à des versions dotées de 6 ou 8 Go de RAM, et de 128 ou 256 Go de stockage. Tous ces modèles devraient embarquer la puce Kirin 9000 E de la firme. Aussi, @hereYashRaj estime que le smartphone arrivera plus tôt que d’habitude, sans toutefois donner de date exact. D’ordinaire, Huawei annonce sa nouvelle gamme P au mois de mars pour une sortie au mois d’avril. Huawei ne serait d’ailleurs pas le seul à accélérer son planning de lancement : Samsung présentera dès demain, 14 janvier à 16h, son Galaxy S21, tandis que la firme sud-coréenne le fait généralement au mois de février.