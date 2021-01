CES 2021 : MSI présente le calendrier de ses prochaines sorties

Pour cette édition 2021 du CES, MSI a dévoilé le calendrier de ses prochaines sorties. La marque va commercialiser de nombreux PC portables à destination des gamers.

En 2021, MSI entend bien gagner du terrain et concurrencer Razer et son Blade 15. La firme dévoile les caractéristiques techniques de son nouveau GS66, qui se veut plus performant grâce aux cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000. La firme annonce que le nouveau GS66 pourra exécuter des jeux à des fréquences d’images jouables en 4 K, ce qui est assez rare dans le domaine des ordinateurs portables modernes. Les modèles seront livrés avec les GPU RTX3060 et jusqu’à RTX 3080 Max-Q selon la configuration. Il sera possible d’associer un Intel Core i7 de 10e génération à un écran FHD de 15,6 pouces à 240Hz ou 300Hz. Il est déjà disponible à la pré commande et sera livré à partir du 2 février prochain aux États-Unis, en revanche, on ne sait pas encore quand il sera disponible en France. Côté prix, l’ordinateur sera commercialisé à partir de 1 799 dollars.

La gamme Leopard, s’offre aussi de nouvelles versions de ses GP66 15.6 pouces et GP76 17.3 pouces. Les deux modèles seront livrés avec un GPU GeForce RTX, alors que le GP66 pourra aussi intégrer la carte graphique RTX 3080. Sous le capot, il faudra compter sur un processeur Intel Core i7 -10875 H contre un Core i7 – 10750 H pour le GP66 Leopard. Côté design, MSI a misé sur la finesse et annonce qu’ils mesureront entre 2,3 et 2,7 centimètres. Un choix qui permet aux deux PC d’être ouverts plus facilement avec une seule main, selon MSI. La marque a aussi réorganisé les ports en ajoutant deux entrées à l’arrière du PC. Cela permet à MSI de proposer 7 ports au total dont un HDMI 2.0 et un USB-C. Pour mettre la main sur ces deux nouvelles itérations de la gamme Leopard, il faudra patienter puisqu’ils n’ont pas encore de date de sortie en France. Ils sont d’ores et déjà disponibles en pré commande outre-Atlantique, à partir de 1 799 dollars pour le GP66 et 2,999 dollars pour le GP76.

Le PC gaming le plus fin du monde

« Le portable de gaming de 15 pouces le plus fin au monde », c’est ainsi que MSI présente son nouveau Stealth 15M. Le PC portable affiche seulement 1,6 centimètres d’épaisseur et seulement 1,7 kg sur la balance. Il sera l’un des premiers PC portable équipés des processeurs mobiles Intel de 11e génération. Il faudra en revanche attendre un peu avant de se le procurer puisqu’il ne sera pas expédié avant le 8 mars aux États-Unis. Outre-atlantique, il est affiché à partir de 1 399 dollars. Enfin, pour les plus petites bourses, il sera possible de profiter des nouvelles générations de GF75 et GF65 respectivement proposés à partir de 1 299 et 999 dollars. Ils seront livrés avec des GPU RTX 3060 ou RTX 3060 Max-Q ainsi qu’un écran de 144 Hz.