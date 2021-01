PS Store : Sony dévoile les meilleures ventes de 2020

Mieux vaut tard que jamais. Sony a présenté il y a quelques heures le classement de ses jeux les plus populaires de 2020.

L’année 2020 aura été riche en itérations vidéoludiques. Avec le confinement, les jeux vidéo ont occupé une place grandissante dans notre quotidien, et la sortie des consoles next-gen de Sony et Microsoft n’y sont évidemment pas pour rien. En ce début d’année, le constructeur japonais a justement profité du mois de janvier pour dévoiler le classement des jeux les plus populaires de 2020. Sans surprise, on retrouve ainsi Call of Duty : BO Cold War, qui domine le marché aussi bien américain qu’européen.

Meilleures ventes PS5 sur le Play Store Europe Meilleures ventes PS4 sur le Play Store Europe Meilleures ventes PS VR sur le Play Store Europe 1 Call of Duty : Black Ops Cold War FIFA 21 Beat Saber 2 Marvel’s Spider-Man : Miles Morales FIFA 20 Job Simulator 3 Assassin’s Creed Valhalla GTA V Blood & Truth 4 FIFA 21 Call of Duty : Modern Warfare Superhot VR 5 Demon’s Souls Call of Duty : Black Ops Cold War The Walking Dead : Saints & Sinners 6 Watch Dogs Legion Minecraft Creed : Rise to Glory 7 Immortales Fenyx Rising NBA 2K20 Astro Bot Rescue Mission 8 NBA 2K21 The Last of Us Part II GORN 9 Sackboy : A Big Adventure The Witcher 3 : Wild Hunt Vader Immortal : A Star Wars VR Series 10 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Red Dead Redemption II Arizona Sunshine

Sur PS5, plusieurs nouveautés font également leur entrée au classement, et notamment le dernier Assassin’s Creed Valhalla, ou encore le très attendu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, qui signe une belle exclusivité pour la machine. En Europe, FIFA 21 et FIFA 20 restent les deux titres les plus populaires de ces derniers mois sur PS4, devant les classiques GTA V, Call of Duty Modern Warfare ou encore Minecraft. On notera sans surprise l’absence de Cyberpunk 2077, toujours banni des stores de Sony jusqu’à nouvel ordre. Enfin concernant le PS VR, le casque de réalité virtuel de Sony aura lui aussi eu droit à quelques succès l’année dernière, avec le jeu de rythme Beat Saber, ou encore le très addictif Job Simulator.