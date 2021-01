Marvel : Chris Evans pourrait revenir dans le MCU

Il semblait avoir raccroché le bouclier et pourtant. Selon Deadline, Chris Evans serait en discussion avec Marvel pour un potentiel retour de son personnage dans le MCU.

Endgame était censé marquer la fin de la collaboration entre Chris Evans et Marvel. Le film des frères Russo nous avait offert une scène de passation de pouvoir entre Steve Rogers et Sam Wilson, fermant ainsi la porte à un potentiel retour du super-héros dans le MCU. Si les fans s’étaient fait à l’idée, il semblerait pourtant que rien ne soit jamais gravé dans la roche. Selon Deadline, l’acteur américain serait en discussion avec les studios pour reprendre son rôle dans l’avenir du MCU. Les sources proches du dossier parlent d’au moins un film, et peut-être même plus. S’il ne s’agit sans doute pas d’un quatrième opus des aventures de Captain America, on peut s’attendre à revoir le personnage pour des apparitions dans certains films de l’univers Marvel. Ce ne serait pas la première fois que Marvel fait appel à un super-héros pourtant retraité, puisqu’elle l’avait déjà fait avec Robert Downey Jr. Après la conclusion de sa trilogie, l’acteur avait à nouveau incarné Tony Stark dans Captain America Civil War, mais aussi Spider-man Homecoming. Bien sûr, les choses étaient assez différentes puisque le super-héros devait dans tous les cas revenir pour les derniers opus Avengers. Autre fait notable, Steve Rogers dans la chronologie du MCU n’est plus vraiment en capacité d’enfiler le costume à nouveau.

Dans Falcon and The Winter Soldier ?

Interrogée par Deadline, Marvel n’a pas souhaité répondre, mais on peut déjà spéculer sur les conditions de ce potentiel retour. S’il parait peu probable que Captain America fasse son retour dans Falcon and The Winter Soldier, la première saison étant déjà tournée, il y a de nombreuses possibilités pour Marvel de réintroduire le personnage. Déjà parce qu’une saison 2 sera sans doute au programme et surtout parce que Disney+ va être l’occasion pour Marvel d’étendre son univers avec de nouvelles séries. On peut par exemple imaginer un retour de l’agent Carter, qui avait déjà eu le droit à sa série sur ABC, mais dans une réalité alternative. En retournant dans le passé pour rejoindre Peggy Carter, Captain a créé une nouvelle ligne temporelle et Disney pourrait avoir tout intérêt à explorer cet espace temps. Loki fera aussi des voyages dans le temps avec sa série et pourrait nous ramener dans le passé du soldat américain. Quels que soient les plans de Marvel quant au personnage, les fans seront ravis de le retrouver pour de nouvelles aventures. De son côté Chris Evans n’a rien confirmé ou démenti de ces rumeurs et s’est contenté de publier un tweet assez mystérieux. « C’est une nouvelle pour moi » indiquait-il sur le réseau social hier. Patience donc… En attendant, vous pourrez découvrir les nouvelles aventures de Wanda et Vision dans la série diffusée à partir d‘aujourd’hui sur Disney+. Pour retrouver notre critique, c’est ici que ça se passe.