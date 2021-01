Oculus : le multi-compte débarque sur le Quest 2 !

Après de nombreuses demandes, Oculus va lancer la fonctionnalité multi-compte et le partage d’applications sur ses appareils Quest 2, à partir du 13 février.

Oculus va mettre en place deux nouvelles fonctionnalités qui vont ravir les joueurs VR, puisque ce sont deux des mises à jour les plus demandées par la communauté. Premièrement, Oculus va rendre possible la connexion à plusieurs comptes sur un seul et même casque. Pour ce faire, chaque utilisateur devra détenir son propre compte Facebook, puisque les comptes Oculus ne pourront plus servir à se connecter au casque dès 2023. Les comptes qui seront ajoutés suite à cette mise à jour seront identifiés comme des comptes secondaires. Chaque compte aura donc accès à ses succès personnels et sa propre progression de jeu.

La deuxième nouveauté qui arrive est le partage d’applications. Un compte principal pourra partager ses achats avec les comptes secondaires connectés sur le même appareil. Pour le moment, la fonction de partage ne peut être activée que sur un casque à la fois, et par la suite sera étendu à 3 appareils. Oculus s’attend en effet à ce que l’achat de casques VR se démocratise et qu’il y en ait bientôt plusieurs par foyer. Il est aussi important de noter qu’un compte secondaire peut faire ses propres achats sur l’appareil partagé mais ceux-ci ne pourront pas être partagés, ni avec le compte principal, ni avec les comptes secondaires. Le compte principal d’un casque ne peut toujours être changé que par une réinitialisation de l’appareil.

Oculus explique que ces nouveautés favorisent le partage sécurisé et évitent donc le piratage. Ils espèrent que ces deux fonctionnalités fassent en sorte d’agrandir la communauté de joueurs en réalité virtuelle et de satisfaire les demandes des utilisateurs de Quest. Ces deux fonctionnalités vont d’abord sortir sur Quest 2 à partir du 13 février, et, après avoir reçu le retour des utilisateurs, Oculus prévoit de les apporter à tous les utilisateurs de Quest. Cette annonce de la part d’Oculus ne contient que des bonnes nouvelles, qui vont ravir bon nombre de familles chez qui le casque VR passait de têtes en têtes sans permettre à chacun une expérience vraiment unique et optimale.