Oculus : supprimer votre compte Facebook vous fera perdre vos jeux VR

Pour les possesseurs d’un casque Oculus Rift, la suppression de Facebook impliquera la perte de tous les jeux VR achetés depuis le store en ligne.

Racheté par Facebook depuis 2014, Oculus VR imposait déjà de posséder un compte sur le réseau social de Mark Zuckerberg pour pouvoir accéder au store en ligne permettant l’acquisition de jeux VR. Cette politique n’avait déjà pas été au goût de tous les joueurs, mais voit aujourd’hui ses conditions d’utilisation encore durcies. En effet, si un utilisateur d’Oculus décide un jour de supprimer son compte Facebook, ce dernier risque purement et simplement de voir disparaître l’intégralité des contenus VR qu’il avait précédemment achetés.

Comme le dévoile le site Rock Paper Shotgun, en tentant de supprimer un compte Facebook lié à un compte Oculus Rift, un nouveau message d’avertissement apparaît désormais sur la plateforme, indiquant : “La suppression de votre compte Facebook supprime également vos informations Oculus. Cela inclut les achats et les progressions de votre application. Vous ne pourrez plus retourner aucune application et vous perdrez tous les crédits de magasin existants”. On a évidemment un peu de mal à comprendre le rapport entre un compte sur un réseau social et l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle, mais ce n’est pourtant pas la première fois que Facebook interfère un peu trop dans l’expérience Oculus, notamment avec la sortie récente du nouvel Oculus Quest 2. Si cette nouvelle politique paraît (à juste titre) plutôt intrusive, elle témoigne pourtant d’une forte volonté de la part du réseau social de centraliser l’ensemble de son écosystème et de ses services sur la même plateforme, à commencer par le jeu vidéo. Après avoir annoncé Facebook Rencontres la semaine dernière, l’entreprise a en effet dévoilé il y a quelques jours à peine, le lancement de son service de cloud gaming gratuit accessible directement depuis un compte Facebook.