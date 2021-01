Xiaomi : un mystérieux smartphone pliant en fuite

Sur des images postées sur Weibo, on peut voir un mystérieux smartphone pliant tournant sous MIUI 12, la surcouche de Xiaomi. Vers un lancement imminent ?

Cette année encore, on ose espérer que les smartphones pliants se démocratiseront. Les constructeurs continuent de lancer quelques modèles – Samsung en tête avec son Galaxy Z Fold 2 – mais les prix restent encore bien trop élevés pour que la technologie gagne le grand public. C’est pourquoi les yeux de nombreux technophiles sont tournés vers Xiaomi, constructeur qui a largement cassé les prix sur smartphones dits « ordinaires », et qui s’apprêterait à le faire à nouveau sur le segment encore élitiste du smartphone pliant. Pourtant, si Xiaomi a bel et bien présenté un premier smartphone de ce genre début 2019 ainsi que divers concepts, la firme chinoise est restée bien discrète sur l’éventuel lancement d’un de ces smartphones.

Et si c’était imminent ? Ces images (en haut de l’article), publiées sur Weibo – et depuis supprimées – peuvent le laisser entendre. Sur celles-ci, on peut voir un étonnant smartphone pliant, avec une pliure bien visible. Si on pourrait croire au premier abord qu’il s’agit d’un Galaxy Z Fold 2 de Samsung, on peut constater sur certains de ces clichés que le smartphone semble tourner sous MIUI 12, la dernière surcouche logicielle de Xiaomi, ce qui ne laisse guère de doute quant à sa provenance. Néanmoins, on note que le smartphone a tout d’un prototype, puisque sa dalle pliable semble recouverte d’une épaisse coque de protection cachant son design.

Reste à voir si Xiaomi se lancera bel et bien dans l’aventure du smartphone pliant dans les mois à venir, où s’il ne s’agit là que d’un prototype qui ne verra jamais le jour. Un article qui accompagnait ces images sur Weibo mentionnait néanmoins la sortie d’un smartphone pliant chez Xiaomi au cours de l’année 2021. Peut-être aurons-nous des nouvelles à l’occasion du MWC, qui a été reporté au mois de juin ?