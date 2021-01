Wonder Woman 84 : malgré un bon démarrage, le film n’est pas rentable

Malgré de bons chiffres en ces temps de pandémie, Wonder Woman 1984 aura du mal à être rentable. Si le film a déjà engrangé 130 millions de dollars, le budget colossal de production est estimé à 200 millions. Il reste encore du chemin à parcourir.

Les cinémas dans le monde sont, pour une majeure partie d’entre eux, fermés. Depuis plusieurs mois, l’industrie ne cesse de repousser la sortie de ses productions pour éviter un naufrage au box-office, comme c’est le cas avec James Bond, Black Widow et tant d’autres . Pourtant, malgré ce climat tendu pour le 7e art, Warner Bros a choisi de diffuser son nouveau long-métrage dès la fin de l’année 2020. Un choix risqué qui semble lui avoir profité pour les premières semaines d’exploitation de Wonder-Woman 1984. Selon Variety, le film domine encore le box-office américain trois semaines après sa sortie. Rien d’étonnant quand on sait que le reste du monde du cinéma a préféré jouer la carte de la prudence. Entre vendredi et dimanche dernier, Wonder-Woman 1984 a rapporté 3 millions de dollars sur le sol nord-américain. Les recettes au Canada et aux États-Unis s’élèvent désormais à 32,6 millions de dollars. Il a rapporté 98,8 millions de dollars à l’international. Au box-office mondial, il affiche désormais 131 millions de dollars et devient donc le film le plus rentable depuis le début de la pandémie. Cela ne permet en revanche pas à Warner Bros de rentrer dans ses frais puisque les coûts de production s’élevaient à 200 millions de dollars. La firme va donc certainement perdre de l’argent. Pour rappel, le film doit encore sortir sur le grand-écran dans de nombreux pays européens, dont le France.

La plateforme HBO Max va-t-elle sauver la mise ?

Si Wonder-Woman 1984 est l’un des premier Blockbuster à sortir sur les écrans après le début de la crise sanitaire, Tenet avait déjà eu le droit à une sortie en salle en août, c’est surtout le premier film à bénéficier d’une diffusion simultanée sur HBO Max. Une stratégie controversée qui lui a valu les foudres de plusieurs réalisateurs comme Christopher Nolan et plus récemment Denis Villeneuve. Les deux cinéastes accusent la firme de vouloir tuer l’industrie du cinéma au profit des plateformes de SVOD. Depuis Warner Bros reste assez discrète sur le nombre d’abonnement de son nouveau service et le nombre de visionnage du film. Dans tous les cas, il sera retiré de la plateforme dans deux semaines seulement, mais restera à l’affiche pendant encore quelque temps. En France, le film n’a pas encore de date de sortie, mais est attendu dès la réouverture des cinémas. Il était précédemment annoncé pour le 15 décembre dernier, avant que le gouvernement français prolonge la fermeture des cinémas jusqu’au 20 janvier au plus tôt.