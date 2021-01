Facebook : l’Oculus Quest 2 bat des records

2020 aura été une bonne année pour Oculus, la filiale de Facebook spécialisée dans les casques de réalité virtuelle. Dans un communiqué, la firme annonce que le Quest 2 a battu le record de la première version en moins de 7 semaines.

À l’heure du bilan, Oculus semble plus ravi de son année 2020. La marque, filiale de Facebook, a dévoilé sa nouvelle itération en octobre dernier et visiblement le succès est au rendez-vous. Dans un communiqué, la firme annonce qu’en l’espace de 7 semaines l’Oculus Quest 2 a réussi à dépasser le nombre de joueurs actifs mensuel du premier casque Quest. « De plus en plus gens l’utilisent pour garder la forme, jouer avec leurs amis ou collaborer dans le cadre du travail. » L’entreprise se félicite aussi d’avoir mis l’accent sur la diversité et précise que le Quest 2 est le plus utilisé chez les femmes. Oculus rappelle aussi avoir mis les bouchées doubles pour offrir « une meilleure expérience VR, et plus sûre. » La marque a d’ailleurs introduit une nouvelle manière de se connecter en utilisant ses identifiants Facebook, cela permet dans un premier temps de retrouver plus facilement ses amis pour jouer, mais aussi d’appliquer des mesures de confidentialités et de sécurités plus strictes. Sur ce volet, les Facebook Reality Labs vont d’ailleurs continuer sur leur lancée en proposant des options de contrôle sur la manière de s’afficher ainsi que des paramètres poussés de personnalisation et de confidentialités.

Mettre le social au premier plan

En 2021, Facebook entend bien concentrer ses efforts sur Facebook Horizon. Présentée en août dernier, la plateforme virtuelle promet une expérience VR d’un nouveau genre et basée sur le jeu, la construction et les rencontres. Les utilisateurs pourront créer leur propre univers, inviter leurs amis et explorer seuls ou à plusieurs. Pour ce faire, il faudra en revanche s’armer d’un Oculus Quest 2, proposé à 349 euros dans sa version 64Go. Pour l’instant, Facebook Horizon n’est disponible qu’en bêta fermée. Reste à voir désormais quand Facebook Horizon aura le droit à un lancement en bonne et due forme. La firme de Mark Zuckerberg reste discrète sur le sujet.