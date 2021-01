Twitter : 2 milliards de tweets sur le gaming en 2020 !

Découvrez la rétrospective de Twitter sur l’industrie du jeu vidéo pour l’année 2020. Animal Crossing est sans surprise en tête de liste des jeux les plus discutés sur la plateforme !

L’année 2020 a été une année très particulière dans tous les secteurs, dont celui du jeu vidéo. Avec les nombreux confinements à travers le monde, l’industrie vidéoludique a connu un boom extraordinaire, et c’est sur cela que Twitter s’est penché. La plateforme a fait une rétrospective sur l’année qui vient de passer et s’est intéressée au secteur du gaming. Ils ont annoncé qu’un record avait été battu en 2020 avec plus de deux milliards de tweets, propulsant le gaming au rang de 6ème sujet le plus suivi sur Twitter en 2020. La France se classe 7ème dans le top 10 des pays ayant le plus tweeté dessus, avec, sur le podium, le Japon, les États-Unis et la Corée.

En ce qui concerne les jeux les plus discutés dans le monde, Animal Crossing se place sans surprise en première position, puisqu’il a pu bénéficier d’une sortie juste au moment des premières mesures de confinement à travers le monde. Derrière lui, on retrouve Fate/Grand Order, Disney: Twisted-Wonderland, Final Fantasy et enfin Fortnite. Genshin Impact et Apex Legends sont respectivement placés en 8ème et 9ème position. En France, le classement reste le même pour Animal Crossing, mais derrière lui on retrouve Fortnite, FIFA, Grand Theft Auto et Call of Duty. Bien qu’il ne soit sorti qu’en fin d’année, Cyberpunk 2077 a sa place dans ce top 10 et se classe 8ème parmi les jeux les plus mentionnés en France. Les Games Awards 2020 ont été l’événement le plus suivi dans le monde sur la plateforme. En 2ème position on retrouve l’événement PS5 The Future of Gaming, alors que l’événement Xbox Games Showcase ne se place qu’en 5ème position. En France, l’événement Ubisoft Forward 2020 a été le plus suivi.

Twitter note aussi une augmentation de 14% des conversations a propos d’e-sport, une discipline de plus en plus reconnue et partagée à travers le monde. Les 5 événements e-sport les plus discutés ont été le League of Legends Worlds 2020, l’EVO Japan 2020, le CBLoL Split 2 Finals 2020 (compétition brésilienne de League of Legends), le Call of Duty League 2020 Championship et enfin l’Overwatch League Grand Finals 2020. Si vous voulez en savoir plus sur les classements gaming de twitter, les informations sont disponibles ici (anglais).