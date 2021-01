Nendo crée une balle qui ne se gonfle pas !

Cette balle d’un nouveau genre est faite à partir de matière recyclée et est vendue en kit. Elle n’a pas besoin d’air pour rebondir et rend encore plus simple la pratique du football en milieu défavorisé.

Nendo vient de lancer un produit plus qu’atypique : un ballon qui n’a pas besoin d’air pour rester gonflé. Le nom du produit est « my football kit ». C’est une création faite en collaboration avec Molten, un fabricant d’équipements sportifs qui fournit déjà plusieurs compétitions de football, ainsi que d’autres sports de balles. Le football étant le sport le plus populaire au monde, Nendo a voulu créer une balle qui n’aurait pas besoin d’être gonflée, pour qu’un maximum de monde puisse profiter de ce sport sans être freiné par une balle dégonflée ou crevée.

Faite à base de fibres de polypropylène et de résine EVA, elle est tout aussi rebondissante qu’un ballon classique, une caractéristique qui dure même plus longtemps puisque cette balle ne se dégonfle pas au fur et à mesure du temps comme une autre pourrait le faire. La balle est envoyée en pièces détachées et s’assemble comme un puzzle à l’aide d’une notice. Elle n’est pas indestructible mais une pièce peut être facilement changée. Pour un côté encore plus fun, les pièces sont disponibles dans plusieurs couleurs différentes, ce qui laisse énormément de possibilités de personnalisation.

Ce ballon d’un nouveau genre pourrait rendre le football encore plus facile d’accès, bien que ce soit celui qui requiert déjà le moins d’équipement. L’impact environnemental est aussi un argument de vente puisque la fibre de polypropylène est faite à partir de matière recyclée, et que cette balle est plus facile à transporter, comme un meuble en kit, ce qui réduirait le coût de transport ainsi que son empreinte carbone. Nendo explique qu’ils veulent que cette balle offre la possibilité aux enfants les plus défavorisés de pouvoir en profiter sans se soucier « de l’indisponibilité de pompes à air ou de la détérioration du tube à l’intérieur de la balle ».