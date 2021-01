Peaky Blinders : la saison 6 sera la dernière

Peaky Blinders va bientôt tirer sa révérence. La série, diffusée initialement sur BBC Two en 2013, reviendra pour une sixième saison, qui sera aussi la dernière. Le créateur et scénariste annonce en revanche que l’histoire continuera « sous une autre forme ».

BBC avait annoncé sept saisons, il n’y en aura finalement que six. Au grand regret des fans de la famille Shelby, Peaky Blinders va bientôt tirer sa révérence. La série anglaise, très populaire dans le monde, s’achèvera après 8 ans de bons et loyaux services. Cette sixième et donc ultime saison sera sans doute diffusée au plus tôt à la fin de l’année 2021, voire début 2022. Le tournage, retardé par la pandémie, vient d’être lancé. Ce n’est donc pas pour tout de suite. Quant à savoir ce qui nous attend pour cette conclusion, le créateur et scénariste Steven Knight reste discret. Dans un communiqué, dévoilé lundi, il explique « Peaky fait un retour fracassant. La famille est en extrême danger et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Nous pensons que ce sera la meilleure saison de toutes, et nous sommes sûrs que nos incroyables fans vont l’adorer. »

Peaky Blinder sur le grand écran ?

Steven Knight profite de l’occasion pour annoncer, à demi-mot, la poursuite des aventures en dehors de la série. Si le créateur ne donne que très peu de détails, il explique qu’ « alors que la série touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme ». Des déclarations qui nous laissent imaginer que la septième saison pourrait finalement être un film. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’une série a droit à un tel traitement. On se souvient par exemple que l’univers Downton Abbey avait fait l’objet d’un film en 2019. C’est aussi le cas pour Breaking Bad, et ça le sera bientôt pour The Walking Dead. Il faudra donc s’armer de patience avant d’obtenir des déclarations moins énigmatiques de la part de la BBC et du créateur lui-même. Peaky Blinders pourrait aussi avoir droit à une série spin-off. Après tout, c’est désormais monnaie courante pour le petit écran.