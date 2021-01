Disney+ : Les personnages iconiques Pixar au cœur d’une série

Le 22 janvier, Disney+ va diffuser une série de courts-métrages consacrés aux personnages iconiques des studio Pixar. Baptisée PopCorn, elle mettra Le Monde de Nemo, Cars et Soul à l’honneur.

Pixar n’a pas chômé. En 2020, les studios nous ont offert deux films et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Avant l’arrivée du nouveau long-métrage estampillé Pixar, cet été, les studios consacre une nouvelle série aux personnages de plusieurs licences devenues cultes. Ainsi, on retrouve des protagonistes issus des univers du Monde de Nemo, Toy Story, Cars et même Les Indestructibles. Ces nouvelles aventures seront regroupée dans une anthologie disponible sur la plateforme et à picorer selon l’envie, un peu comme du pop-corn finalement. Dans la bande-annonce, on découvre aussi que des productions plus récentes seront à l’honneur, à l’instar de Coco et Soul. Le film de Pete Docter va élargir son univers avec un court-métrage intitulé L’âme de la ville. Il devrait nous offrir une plongée dans les ruelles de New York et sera sans doute l’occasion pour certains personnages de faire un retour sur nos écrans. Joe Gardner apparaît dans une courte séquence, tout comme le coiffeur Dez. Un beau programme qui promet d’occuper nos soirées en ces temps de couvre-feu. Rendez-vous le 22 janvier prochain pour découvrir Pixar : PopCorn.

Des premières images pour Luca

En parallèle de cette annonce, Pixar nous a donné des nouvelles de son prochain long-métrage : Luca. Prévu en salle pour cet été, si tout va bien, le film suivra les aventures d’un petit garçon en vacances en Italie. Mais cet été inoubliable sera aussi l’occasion pour Luca de faire une rencontre d’un autre genre. Son nouvel ami est en fait un monstre marin, venu d’un autre monde, situé au-dessous de la surface de l’eau. Réalisé par Enrico Casarosa, le film a été écrit par Jesse Andrews et Mike Jones. Ce dernier avait aussi travaillé sur Soul. Sous ses allures de Ponyo sous la falaise, le long-métrage d’animation rendra hommage aux réalisateurs italiens comme Fellini à qui l’on doit notamment La Dolce Vita peut-on lire dans un article de Empire. Le média américain a même eu l’exclusivité d’une première image du film. Pour voir la vie sera douce pour Luca, Disney nous donne rendez-vous le 23 juin prochain.