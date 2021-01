Microsoft investit dans les voitures autonomes de Cruise

Cruise annonce un partenariat sur le long terme avec Microsoft. La filiale de General Motors va bénéficier de la force de frappe de la firme de Redmond pour développer ses voitures autonomes. Cruise est désormais évaluée à 30 milliards de dollars.

La filiale de voitures autonome de General Motors, Cruise, a annoncé mardi un partenariat de grande envergure avec un géant du numérique. La firme va s’associer à Microsoft pour accélérer la commercialisation de ses voitures autonomes. L’entreprise de Redmond rejoint donc GM, Honda Motor et des investisseurs institutionnels qui vont financer le projet à hauteur de 2 milliards de dollars. Elle est désormais valorisée à plus de 30 milliards de dollars (25 milliards d’euros). General Motors va travailler avec Microsoft pour accélérer les initiatives de numérisation du constructeur automobile, dont l’intelligence artificielle. Cela permettra aussi à Cruise d’explorer les opportunités de rationaliser les opérations à travers des chaînes d’approvisionnement numériques et de proposer rapidement de nouveaux services de mobilités. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les robotaxis. La PDG de Microsoft explique « Les progrès de la technologie numérique redéfinissent tous les aspects de notre travail et de notre vie, y compris la façon dont nous transportons les personnes et biens ». Satya Nadella, précise dans un communiqué « En tant que cloud préféré de Cruise et de GM, nous appliquerons la puissance d’Azure pour les aider à évoluer et à développer le transport autonome. »

Big news for us! Cruise is teaming up with @Microsoft, one of the world’s most respected leaders in AI and cloud computing, as we make the shift from R&D to commercializing self-driving vehicles:https://t.co/PWndgbVHZ9 — cruise (@Cruise) January 19, 2021

Le début des tests pour Cruise à San Francisco

Récemment, Cruise a débuté les tests de ses véhicules autonomes dans la ville de San Francisco. Pour l’instant, seuls les employés de la firme sont à même de les essayer. En 2019, la firme avait annoncé le lancement d’un service de taxi, mais avait finalement reporter l’événement. Une nouvelle date n’a pas encore été fixée. Elle disait en 2019 « Notre objectif est d’y arriver le plus rapidement possible. Nous voulons que ce moment arrive, mais tout ce que nous faisons actuellement sera guidé par la sécurité. » L’investissement de Microsoft permettra à Cruise d’augmenter la cadence et de sans doute proposer son service dans les plus bref délais. Reste désormais à savoir quand.