LG aurait cessé de fournir les dalles LCD de l’iPhone

LG ne devrait plus collaborer avec Apple – pourtant partenaire historique – dans la production de ses dalles LCD. À ce jour, un seul modèle d’iPhone possède encore un écran de ce type : l’iPhone SE.

Mais que se passe-t-il chez LG ? Alors qu’on apprenait récemment que la firme pourrait cesser son aventure sur le marché du smartphone dans le monde, voilà que le site The Elec affirme que LG a arrêté sa production de dalles LCD pour l’iPhone. Néanmoins, la décision ne viendrait pas de LG mais plutôt d’Apple. La firme sud-coréenne fournie en effet des dalles LCD depuis des lustres à la Pomme, mais les iPhone commencent peu à peu à généraliser l’OLED (tous les modèles d’iPhone 12, notamment, disposent d’écrans OLED, contrairement à l’iPhone 11). Reste encore que l’iPhone SE – le modèle le moins onéreux d’Apple – dispose encore d’une dalle LCD de 4,7 pouces, et c’est d’ailleurs le dernier iPhone à utiliser cette technologie d’affichage. Néanmoins, LG n’aurait pas réussi à atteindre les critères de qualité exigés par la firme de Cupertino, laquelle se serait tournée vers Japan Display et Sharp pour produire les écrans de l’iPhone SE. Toujours selon The Elec, LG Display aurait ainsi cessé de produire des dalles LCD pour le compte d’Apple depuis le troisième trimestre 2020, et la firme n’aurait plus l’intention de le faire à l’avenir.

Du côté des dalles OLED qui équipent les iPhone 12, LG n’est pas particulièrement bien loti. Depuis l’iPhone X et la transition progressive des différentes gammes d’iPhone à l’OLED, Apple mise en effet très largement sur Samsung, considéré comme le meilleur sur le secteur et surtout capable de produire des écrans en très grande quantité. Selon The Elec, Samsung produirait en effet les écrans OLED des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, et la petite dalle OLED de 5,4 pouces de l’iPhone 12 Mini. La production de la dalle de l’iPhone 12 aurait en revanche été confiée à LG. La marque aurait néanmoins une carte à jouer du côté des dalles flexibles, notamment après le teasing de son LG Rollable à l’écran coulissant, brièvement aperçu durant la dernière édition du CES. D’autant que si la firme sud-coréenne abandonnait réellement le marché du smartphone pour se concentrer sur le commerce B2B, Apple pourrait en profiter pour développer son fameux iPhone pliant sur lequel les rumeurs se font de plus en plus denses.