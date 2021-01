TikTok lance une nouvelle fonctionnalité de questions-réponses

Dans sa conquête du panorama des réseaux sociaux, TikTok continue d’améliorer son application. Elle lance une nouvelle fonctionnalité qui permet aux créateurs de contenus de proposer à leurs abonnés de poser des questions. Elle n’est pour le moment disponible que pour les comptes suivis par plus de 10 000 personnes.

Poser des questions à ses TikTokeurs préférés, c’est désormais possible. L’application a développé une nouvelle fonctionnalité qui vise à favoriser le dialogue entre les créateurs de contenus et leurs abonnés. Baptisé « Q&A sessions », session question – réponse en français, elle est d’ores et déjà disponible pour les comptes qui disposent de plus de 10 000 abonnés. Pour l’activer, les créateurs devront se rendre dans les paramètres. Apparaît ensuite un bouton dédié sur le profil ou sous les vidéos. Il pourra alors retrouver toutes les questions dans les paramètres et choisir d’y répondre à l’écrit ou en vidéo. La fonctionnalité vise à faciliter les échanges sur la plateforme puisque les créateurs pourront toutes les retrouver au même endroit, là où ils jusqu’alors devaient scroller indéfiniment l’espace commentaires. Interrogé par TechCrunch, TikTok a confié que la nouvelle fonctionnalité serait bientôt disponible pour plus d’utilisateurs. La firme annonce que cela se fera dans les prochaines semaines.

New! TikTok’s got a Q&A feature! Creators can add Q&A button to profile allowing followers to leave questions which they can answer via video replies or in a livestream h/t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC — Matt Navarra (@MattNavarra) January 19, 2021

2020, une année en or pour TikTok

Parmi les applications qui ont connu un succès fulgurant en ces temps de pandémie, on retrouve bien évidemment TikTok. En 2020, l’application a été téléchargée plus d’1,65 milliards de fois sur les stores Apple et Google rapporte agences des médias sociaux. Elle devient donc la deuxième application la plus téléchargée dans le monde. Cela ne prend en revanche pas en comptes les applications de gaming. En France, ils sont 4 millions à utiliser le réseau social, contre 625 millions dans le monde. Forte de ce constat, TikTok continuera donc d’améliorer l’expérience utilisateur, pour les spectateurs et les créateurs de contenus.