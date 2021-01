Xbox Games Studios : la liste des jeux à venir

Une trentaine de jeux en exclusivité Xbox et une douzaine de jeux Xbox Games studios sont prévus pour 2021. Un programme très chargé, bien que l’on attende encore des annonces au cours de l’année.

Alors que l’attention des dernières semaines s’est focalisée sur la rupture de stock des consoles nouvelle génération (et notamment les stocks de la PS5), Microsoft tente d’apaiser l’atmosphère en publiant une liste de jeux Xbox Games Studios à venir, ainsi que la liste des jeux en exclusivité sur Xbox en 2021. Au total, plus d’une trentaine de jeux en exclusivité sont à venir sur les consoles Microsoft, et une douzaine d’autres jeux venant des Xbox Games Studios. Cette liste est non-exhaustive et d’autres annonces vont être faites au cours de l’année concernant d’autres projets encore non-officialisés. Les jeux Xbox Games Studios à venir sont les suivants : Halo Infinite, Psychonauts 2, Senua Saga : Hellblade II, Project Mara, Grounded, Avowed, Fable, Perfect Dark, Forza Motosport, Everwild, Sate of decay 3, Age of Empires IV et enfin Gears. LE studio Compulsion Games a aussi un projet en préparation mais rien n’a été communiqué à son sujet pour l’instant.

Dans les jeux exclusifs qui vont sortir sur Xbox, on retrouvera notamment The Ascent, CrossfireX, Lake, Twelve minutes et son casting impressionnant, The Medium qui arrive le 28 janvier, ou encore Yakuza 6 disponible à partir du 25 mars. Si vous souhaitez voir la liste complète des exclus Xbox pour 2021, rendez-vous sur cette page. La liste a des chances de plaire à des joueurs divers et variés car il y a des jeux de rôle, des jeux d’action aventure, un simulateur de vol, des jeux narratifs, etc. Psychonauts 2 est listé avec les exclusivités Xbox, et bien que le titre n’en sera pas vraiment un, Microsoft tient à préciser qu’il sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Sachant que certains de ces jeux ne seront disponibles que sur les consoles nouvelle génération, il ne manque plus qu’à mettre la main sur une Xbox Series X afin de profiter de tout le potentiel de ces annonces Microsoft.