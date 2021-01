Les enceintes connectées de la marque pourraient bientôt utiliser le son environnant pour identifier les personnes et les objets qui les entourent.

Arrivé plus tardivement que ses concurrents Google et Amazon sur le marché de l’enceinte connectée, Apple pourrait pourtant s’imposer grâce à sa technologie embarquée. En plus de permettre aux utilisateurs d’interagir avec Siri pour lancer leurs commandes préférées, les HomePod pourraient bientôt reconnaître les objets qui l’entourent grâce à leurs sons, révèlent deux nouveaux brevets déposés par la marque et relayés par le site Apple Insider. Concrètement grâce à l’apprentissage automatique, l’enceinte de la Pomme pourrait bientôt identifier le bruit de votre machine à laver en fin de cycle, et ainsi vous avertir qu’il est temps d’aller étendre votre linge. En cas d’intrusion à votre domicile, le déclenchement d’une alarme sonore pourrait aussi pousser le HomePod à vous avertir à distance, et à prévenir les autorités.

“Le son contient une grande quantité d’informations contextuelles. Reconnaître les sons courants peut permettre aux appareils électroniques d’adapter leur comportement ou de fournir des services adaptés à un contexte observé” — Apple

Évaluer la distance grâce au son

En plus de vouloir interagir avec nos objets du quotidien, la Pomme espère aussi utiliser l’audio pour mieux communiquer avec son utilisateur. Grâce à une fonctionnalité baptisée “Estimation de la distance basée sur l’apprentissage” présente dans l’un des deux brevets de la marque, on découvre ainsi que les HomePod pourraient bientôt non seulement reconnaître à la voix quel utilisateur est en train de lui parler, mais aussi évaluer sa distance pour savoir où il se trouve. Encore une fois, cette avancée pourrait avoir des conséquences directes sur nos interactions avec l’enceinte connectée. Le HomePod serait ainsi capable d’adapter son volume en fonction de l’éloignement de son utilisateur. Dans une maison équipée de plusieurs appareils, la Pomme pourrait aussi déterminer quelle enceinte est la plus proche de l’utilisateur afin de lui répondre.

Autant d’innovations prometteuses, mais qui devront encore être largement améliorées avant d’atterrir dans nos salons.