Oppo et OnePlus auraient fusionné leurs départements R&D

D’après un média local, OnePlus et Oppo auraient fusionné leurs départements de R&D en fin d’année dernière. Le signe d’un rapprochement à venir ?

Est-ce là le premier signe d’un rapprochement plus franc entre Oppo et OnePlus ? Si les deux constructeurs font déjà parti du même groupe – BBK Electronics, qui comprend également les marques Vivo et Realme – ils faisaient pour l’instant route à part sur le secteur du smartphone. Pourtant, ils auraient fusionné leurs départements de R&D en décembre dernier, comme l’affirme aujourd’hui DoNews. D’après le média, cette fusion aurait déjà eu lieu au mois de décembre 2020, et serait comparable à ce qu’avaient déjà entrepris les marques Xiaomi et Redmi par le passé en Chine, même si cette dernière est avant tout une sous-marque de Xiaomi, ce qui n’est pas le cas de OnePlus pour Oppo. Néanmoins, si l’on considère les rumeurs qui évoquent une disparition progressive de OnePlus au profit d’Oppo, le même scénario pourrait bien se profiler à terme chez BBK Electronics, et cela même si OnePlus bénéficie d’une bonne réputation dans nos contrées, là où Oppo commence tout juste à s’implanter.

Par ailleurs, les deux marques avaient déjà timidement collaboré sur le passé, notamment sur le OnePlus 8T. Celui-ci intègre en effet la technologie de recharge ultra-rapide à 65W d’Oppo. Aussi, il faut bien avouer qu’il y a un petit air de ressemblance lorsqu’on regarde de face les écrans d’un OnePlus 8 Pro et d’un Oppo Find X2. Si les dires de DoNews se confirment, on pourrait donc avoir le droit à des tentatives plus franches de mises à commun de technologies… jusqu’à une fusion totale future ?