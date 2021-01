James Bond, Ghostbusters et Uncharted sont (encore) repoussés

Mourir peut attendre, et visiblement nous aussi. Prévu pour avril, le nouveau James Bond n’arrivera finalement pas avant le 8 octobre prochain. Ghostbusters sortira en novembre prochain et Uncharted ne devrait pas arriver avant 2022.

Le cinéma américain a-t-il été trop optimiste ? Visiblement, oui. Alors que les studios espéraient pouvoir diffuser leurs grosses productions au printemps, ils doivent finalement revoir leur copie. Le nouvel opus des aventures de James Bond est sans surprise repoussé, et devrait donc sortir sur nos écrans le 8 octobre prochain. C’est près d’un an et demi après sa date de lancement officielle, en avril 2020. Pour rappel, le long-métrage de Cary Joji Fukunaga avait été l’une des premières superproductions américaines à bénéficier d’un report en mars dernier. Malheureusement, il ne sera pas le seul puisque Sony a aussi retardé la sortie de sa prochaine adaptation vidéoludique. Il faudra attendre 2022 pour découvrir Tom Holland dans Uncharted. Enfin, Ghostbusters : Afterlife, n’arrivera finalement pas avant le 11 novembre prochain aux États-Unis. Le film avec Paul Rudd et Finn Wolfhard devait initialement sortir sur nos écrans le 9 juin 2021.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

Sans doute d’autres annonces dans les prochains jours

Cette nouvelle vague de reports interroge sur le calendrier des sorties en 2021, qui pourrait entièrement être bouleversé par les studios. Il faut dire que de nombreux cinémas gardent portes closes et la situation ne permet pas aux productions cinématographiques d’être rentables. Wonder-Woman 1984 et Tenet ont réalisé de bons scores, mais encore bien en dessous de ce qu’ils auraient rapporté en temps normal. Il y a donc fort à parier que les studios misent sur un changement de calendrier pour rentrer dans leurs frais. Si on n’a encore aucune nouvelle de Black Widow, première aventure solo de l’héroïne, sera sans doute retardée. Si pour l’instant Disney semblent maintenir une sortie en mai 2021, cela pourrait finalement changer. Si cet éventuel report est confirmé, c’est tout le calendrier du MCU qui sera à nouveau bouleversé. Il s’était déjà offert une refonte complète il y a quelques mois. Cela voudrait aussi dire que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux n’arrivera pas le 9 juillet prochain. Disney pourrait aussi choisir de privilégier une sortie sur sa plateforme, comme c’était déjà le cas pour Mulan et Soul. Les deux longs-métrages, repoussés à plusieurs reprises, avaient finalement été diffusés sur Disney+ en décembre dernier.