Xbox Series X|S et Game Pass Ultimate : la Fnac propose un abonnement All Access

Annoncé initialement pour le 10 novembre 2020, le service Xbox All Access est désormais accessible directement depuis les magasins Fnac, incluant la console Microsoft, ainsi que le Xbox Game Pass Ultimate.

Depuis la réouverture des commerces jusqu’alors définis comme non essentiels par le gouvernement, les offres et les bons plans se multiplient à l’approche de Noël. C’est plus particulièrement le cas du côté des consoles nouvelles générations, dont le lancement en France a été perturbé par le reconfinement. Les magasins Fnac ont ainsi officialisé l’arrivée d’une offre, initialement annoncée pour le 10 novembre, pour le moins agressive autour de la Xbox One Series X|S, avec le Xbox All Access. Ce service d’abonnement sur 24 mois, inclut non seulement l’une des consoles next-gen de Microsoft, mais aussi un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Accessible uniquement en magasin, l’offre Xbox All Access vous permettra pour 24,99€/mois (pour la Xbox Series S) ou 32,99€/mois (pour la Xbox Series X), de repartir avec la console de votre choix, ainsi qu’un abonnement de deux ans au service de jeu en streaming Xbox Game Pass Ultimate – considérée à ce jour comme l’offre la plus complète du marché depuis l’intégration du catalogue de jeux EA Play. À noter que grâce au Xbox Game Pass Ultimate, il sera non seulement possible de profiter d’un très large choix de titres Xbox, mais aussi d’accéder à plus d’une centaine de jeux sur PC et appareils Android.

Une méthode de paiement différé… et moins cher ?

Si l’offre permet évidemment de s’offrir la dernière console de Microsoft sans avoir à s’acquitter directement du prix de la console (299,99€ pour la Series S, 499,99€ pour la Series X), opter pour le Xbox All Access vous reviendra également moins cher. En effet, un abonnement de 24 mois au forfait proposé par la Fnac vous reviendra à 32,99€/mois pour une Xbox Series X, soit un peu plus de 791€ au total. En comparaison, le prix d’un abonnement de deux ans au Xbox Game Pass Ultimate classique vous reviendra à 311€ environ (à raison de 12,99€/mois, et sans compter d’éventuelles offres et remises temporaires), soit un total de 810€ en y ajoutant le prix de la console.