Samsung : un Galaxy Note 20 FE plutôt qu’un Galaxy Note 21 ?

Samsung a profité du début de la nouvelle année pour lancer sa nouvelle offensive dans le secteur des smartphones. La gamme de Galaxy S21 a de quoi satisfaire tous les utilisateurs, mais ceux qui attendent de mettre la main sur le Galaxy Note 21 risquent d’être déçus.

La rumeur court d’un abandon pur et simple de la gamme Galaxy Note. En fin d’année dernière, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, laissait clairement entendre que le constructeur en avait terminé de cette famille emblématique de smartphones. Puis peu après, une agence de presse coréenne avançait que ce n’était pas le cas et qu’un Galaxy Note 21 était bel et bien prévu pour cette année.

Un Note malgré tout ?

Difficile de s’y retrouver, mais en apportant au Galaxy S21 Ultra le support des stylets, Samsung brouille les frontières avec la gamme Note dont l’atout historique était justement la prise en charge du S-Pen. Deux observateurs avisés du marché du smartphone ajoutent de l’eau au moulin de la rumeur qui prédit la fin de la gamme. Le fuiteur Ice Universe tout d’abord, très efficace, mais pas très subtil :

Ross Young donne davantage de détails. Le fondateur de DisplaySearch explique que l’on ne verra sans doute pas de Galaxy Note 21. Par contre, Samsung pourrait lancer un Note 20 FE (Fan Edition) d’ici la fin de l’année, peut-être cet été comme le constructeur en a l’habitude pour son smartphone grand format.

Impossible de dire à quoi s’attendre pour cette version FE, mais l’absence d’une « vraie » nouvelle génération de Note permettrait à Samsung de capitaliser sur le Galaxy S21. Le lancement d’un nouveau Note vient en effet réduire la carrière commerciale des modèles S lancés en début d’année. L’absence d’un Note 21 aurait pour effet de soutenir les ventes des différents modèles S21. Et en particulier la version Ultra compatible avec les stylets.