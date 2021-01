Vicarious Visions fusionne avec Blizzard et prévoit un remake de Diablo 2

Le studio Vicarious Visions vient d’être absorbé par Blizzard, afin de se consacrer entièrement au développement des jeux du géant vidéoludique.

Fondé en 1995, le studio Vicarious Visions avait été racheté depuis 2005 par Activision. À l’origine de la série Skylanders, et plus récemment du très réussi Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, on apprend via le site de GamesIndustry.biz que le studio vient d’être absorbé par Blizzard Entertainment, afin d’épauler le géant vidéoludique dans ses différents projets à venir.

Un remake de Diablo 2 au programme

Diablo n’en finit plus de faire attendre les joueurs. Sorti en 2012, Diablo 3 commence doucement à dater, tandis que l’annonce de Diablo 4 lors de la BlizzCon 2019 nous en dévoilait à l’époque très peu sur l’avenir de la licence. La fusion de Vicarious Visions et de Blizzard devrait donc être l’occasion de redonner un coup de fouet au projet de remake de Diablo 2, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la franchise de jeu de rôle. Selon Bloomberg, l’un des projets sur lesquels travaillent désormais les équipes réunifiées d’Activision serait en effet la refonte 2021 de l’opus culte sorti en 2000. Sans prendre le lead du projet, rebooté depuis le mauvais accueil de Warcraft 3 Reforged et la dissolution de la Team 1 de Blizzard, Vicarious Visions devrait donc apporter tout son soutien au projet, récupéré il y a un peu plus d’un an par la Team 3, qui travaille en parallèle sur le développement du prochain opus Diablo 4.

Pour le moment, Blizzard s’est évidemment refusé à tout commentaire sur le sujet, sans doute par crainte de gâcher d’éventuelles annonces surprises qui seront révélées à l’occasion de la BlizzCon 2021, qui aura lieu cette année entièrement en ligne.