CES 2021 : Samsung présente l’Exynos 2100, le SoC du Galaxy S21

En marge de son événement de présentation du Galaxy S21, qui aura lieu le 14 janvier, Samsung présente l’Exynos 2100, son nouveau SoC haut de gamme qui entend concourir dans la même catégorie que l’A14 d’Apple et le Snapdragon 888 de Qualcomm.

C’est officiel ! Quelques jours avant la présentation de son futur fleuron, le Galaxy S21, attendue le 14 janvier à 16h (heure française), Samsung profite d’une conférence du CES 2021 pour lever le voile sur sa nouvelle puce mobile : l’Exynos 2100.

Longtemps critiqué pour intégrer des SoC Exynos de sa conception dans ses fleurons en Europe, Samsung veut prouver qu’il est capable de rivaliser avec Qualcomm et Apple sur ce secteur. En résulte l’Exynos 2100, qui, sur le papier, s’avère plus puissant que le Snapdragon 888, dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Concrètement, cette nouvelle puce se met à la page côté finesse de gravure en atteignant les 5 nm, comme Apple avec son A14 et Qualcomm avec son Snapdragon 888. L’Exynos 2100 repose sur ARM et propose huit cœurs : un cœur Cortex-X1 cadencé à 2,9 GHz, 3 cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,8 GHz, et 4 cœurs Cortex-A55 basse consommation cadencés à 2,2 GHz, soit un fonctionnement similaire au Snapdragon 888, dont les cœurs restent néanmoins cadencés à des vitesses plus faibles.

Côté GPU, l’Exynos 2100 intègre une puce Mali-G78 dotée de 14 cœurs, ce qui promet d’excellentes performances graphiques, jusqu’à 40% supérieures à celles de ses prédécesseurs. Malgré son partenariat avec AMD, Samsung a jugé bon de miser sur ARM cette fois-ci, mais a promis que ses futures puces Exynos exploiteront bel et bien les technologies d’AMD. Enfin, l’Exynos 2100 se met également à la page de la 5G, avec un nouveau modem qui est aussi bien capable d’utiliser les fréquences sub-6GHz ainsi que les ondes millimétriques entre 24 GHz et 30 GHz. Bien sûr, la puce reste compatible avec la 4G LTE.

Et concrètement, qu’est ce que cette puce nous révèle du Galaxy S21, qui devrait logiquement y avoir le droit ? L’Exynos 2100 gère l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K à 30 i/s avec HDR10+ et décode ces mêmes vidéos avec le codec H.265. Il peut également gérer des écrans affichant de la 4K à 120 Hz, et QuadHD+ jusqu’en 144 Hz. Aussi, et ce ne sera sans doute pas une caractéristique du Galaxy S21 mais plutôt d’un smartphone à venir chez la marque, l’Exynos 2100 peut gérer des capteurs photo allant jusqu’à… 200 mégapixels.