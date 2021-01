Withings a étudié l’impact des confinements sur notre santé

Dans une étude réalisée avec les données anonymisées de leurs utilisateurs, Withings dévoile que les confinements ont été bénéfiques pour notre sommeil, mais mauvais pour notre poids.

Withings, le leader des objets de santé connectée, s’est basé sur les données de 2019 et 2020 pour établir un schéma moyen de la façon dont nous avons évolué dans notre rapport à l’activité physique, au poids et au sommeil. L’entreprise explique que les fêtes de fin d’année sont toujours propices à la prise poids et cela se confirme cette année avec, en moyenne, une prise de poids de deux kilos entre Noël 2020 et le mois de janvier 2021.

Selon une rétrospective de l’année 2020 et tous les événements qui s’y sont produit, les utilisateurs des produits Withings ont visiblement eu du mal à stabiliser leur poids, que ce soit en termes de prise de poids ou de perte de poids. Les champions du monde de la perte de poids sont les finlandais, avec une hausse de 5% du nombre d’utilisateurs ayant perdu quelques chiffres sur la balance. L’étude parle même d’un « effet yoyo » qui aurait particulièrement touché les français, avec une augmentation de 5% des personnes ayant perdu du poids, et de 4% des personnes en ayant pris.

En ce qui concerne le sommeil, l’année 2020 semble avoir été bénéfique dans le monde entier. Les français se situent dans la moyenne avec un gain d’à peu près 10 minutes par nuit. L’étude révèle même que seulement 10% des français passent de mauvaises nuits, contre presque un tiers dans des pays comme le Japon ou la Chine. Et enfin, qui dit confinement, dit moins d’activité physique. Le télétravail a changé les habitudes de beaucoup de français, qui ont vu leur nombre de pas quotidien baisser de 14% en 2020. En communiquant ces données, Withings veut faire passer le message que leurs balances et montres connectés sont des outils qui permettent d’avoir un suivi régulier de sa santé et de pouvoir respecter les bonnes résolutions que l’on prend en début d’année.