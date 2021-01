Microsoft enregistre une hausse de son chiffre d’affaire grâce à Xbox

Dans un communiqué, la firme dévoile ses résultats pour le second trimestre de l’année fiscale. Ces revenus financiers ont augmenté de 17 % par rapport à l’année passée. Les nouvelles consoles Xbox ne sont pas étrangères à ce succès.

La baisse de régime annoncée par Microsoft pour le second trimestre 2020, n’aura finalement pas eu le lieu. Mieux, le télétravail généralisé aura propulsé ses solutions à destination des professionnels sur le devant de la scène. La firme enregistre une hausse de 17 % de son chiffre d’affaire, qui s’élève désormais à 43,1 milliards de dollars. Les revenus liés aux produits Office Commercial et les services de Cloud ont augmenté de 11 % et notamment grâce à la croissance du chiffre d’affaire de la licence commerciale d’Office 365 (21 %). La vente de ces mêmes logiciels pour les particuliers n’a en revanche augmenté que de 7 %. Ce qui a tout de même permis à Microsoft 365 Consumer d’atteindre les 47,5 millions d’abonnés. Enfin, le réseau social de l’emploi, LinkedIn voit ses revenus augmenter de 23 %. C’est un peu plus que pour le premier trimestre de 2020 qui affichait alors une hausse de 21 %.

La division gaming a le vent en poupe

Sans surprise, les revenus liés aux services et contenus Xbox ont augmenté de manière exponentielle entre avril 2020 et décembre 2020. Propulsés par la sortie des nouvelles consoles de la firme, ils ont bondi de 40 % par rapport à l’année passée. Parmi ses services ont retrouve notamment les abonnements Xbox Game Pass. Ils seraient désormais 18 millions à bénéficier à en bénéficier. La firme ne précise en revanche pas le nombre de machines qui ont été vendues à cette période mais se contente de dire que ses ventes d’harware ont augmenté de 86%. Pour rappel, les deux nouvelles itérations de la marque : les Xbox Series X et Series S sont sorties le 10 novembre dernier. Après seulement quelques jours, elles étaient déjà en rupture de stock et le sont d’ailleurs toujours. En novembre dernier, le directeur financier de la division Xbox de Microsoft annonçait même que cette situation pourrait perdurer pendant la majeure partie de l’année 2021. La raison de cette indisponibilité selon lui : « des problèmes d’approvisionnement.» Reste à voir désormais quel impact aura ce retard sur les prochains résultats financiers de Microsoft.