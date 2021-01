Sony dévoile l’Alpha 1, un hybride de tous les superlatifs

Par surprise, Sony dégaine l’appareil photo le plus prometteur du moment, capable de filmer en 8K ! Évidemment, cette avalanche de technologie a un prix, et il est salé. Comptez 7 300 pour acquérir le boîtier à sa sortie en mars prochain.

Après être devenu le roi incontesté des appareils photo hybrides pleins formats avec sa gamme Alpha, Sony dégaine l’appareil photo le plus performant de sa gamme. La suprématie du géant japonais avait en effet récemment été troublée par l’arrivée du Canon R5, un appareil photo hybride plein format capable de véritables prouesses, dont celle de filmer en 8K. Cette fois, c’est Sony qui s’aligne sur son concurrent plutôt que l’inverse avec l’Alpha 1, l’appareil le plus onéreux de sa gamme, mais aussi le mieux doté puisque lui aussi est capable de filmer en 8K.

Mais que retrouve-t-on sur ce Sony Alpha 1 ? Tout d’abord, il se dote d’un capteur extrêmement prometteur de 50 MP, ce qui lui permettra de s’adresser aussi bien aux photographes, pour qui le capteur d’un Alpha 7SIII n’était pas assez défini, qu’aux vidéastes avec ses capacités vidéo hors normes. Ce capteur est capable de shooter jusqu’à 30 images par seconde tout en conservant son AF continu en photo. En même temps, il effectuera jusqu’à 120 mesures de l’image par seconde (le double de l’Alpha 9 II), pour fournir une balance des blancs et une exposition parfaite, en toutes circonstances. Ce capteur est épaulé par deux processeurs d’image Bionz XR signé Sony. On note également l’arrivée d’un nouveau viseur, sans véritable concurrence, puisqu’il propose 9,44 MP (comme l’A7SIII), mais aussi un rafraîchissement à 240 Hz, le tout sans black-out !

Côté vidéo, le Sony Alpha 1 est capable de shooter en 8K à 30 i/s, une petite prouesse pour un appareil plein format, même si la marque n’a pas communiqué d’avantage de détails à ce propos. Son concurrent direct, le Canon R5, peut lui aussi filmer en 8K mais seulement pendant 30 minutes au maximum, et son boîtier souffrirait d’importants problèmes de surchauffes, d’après de nombreux tests de nos confrères. Nous verrons donc à la sortie de ce boîtier Sony ce qu’il en est. Autrement, l’Alpha 1 est capable de filmer en 4K jusqu’à 120 i/s. Cette 4K est elle-même issue d’une captation en 5,6K, permettant d’obtenir des images avec un haut niveau de détails. L’enregistrement se fait en 10 bit 4:2:2 interne, et l’appareil propose un AF en continue sur l’oeil du sujet, ainsi que la stabilisation mécanique du capteur.

Malgré ses capacités vidéo hors du commun, Sony n’a pas jugé bon d’inclure un écran sur rotule orientable sur cet Alpha 1, contrairement au Sony Alpha 7SIII. On retrouve néanmoins une connectique fournie, puisqu’il propose une prise USB-C 3.2 (10 Gbits/s), une prise RJ45, un double emplacement pour carte SD ou les cartes CF Express Type-A du constructeur, ainsi qu’une prise HDMI. Forcément, de tels performances ont un prix : comptez 7 300 euros pour vous procurer le boîtier nu à sa sortie, prévue en mars 2021 dans nos contrées. L’avantage, c’est que le prix des autres boîtiers de la marque pourrait être amené à baisser, dont l’excellent Sony A7III, toujours une référence, ou le récent Sony A7SIII, actuel roi de la nuit.