Fujifilm GFX100S et X-E4 : deux salles, deux ambiances

L’un dispose d’un capteur presque deux fois plus grand qu’un plein format, et l’autre d’un APS-C contenu dans un boîtier compact. Voici les Fujifilm GFX100S et Fujifilm X-E4 !

À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce 27 janvier, Fujifilm vient de dégainer deux nouveaux appareils photo radicalement opposés : les Fujifilm GFX100S et Fujifilm X-E4. Le premier est doté d’un impressionnant capteur moyen format de 102 MP, tandis que le second incarne désormais le plus petit hybride APS-C de la marque.

Fujifilm GFX100S : bokeh-machine

Avec le Fujifilm GFX100S, la marque gomme certains défauts de son prédécesseur, le GFX100. Il partage son immense capteur moyen format de 102 MP (43,8 x 32,9 mm, presque deux fois plus grand qu’un capteur plein format), mais apporte un certain nombre de nouveautés. La première d’entre elles, c’est son gabarit revu à la baisse et son look plus sobre. Pour adopter ce nouveau format plus léger, le constructeur a dû faire quelques concessions avec un viseur moins défini et une moins bonne autonomie, mais l’appareil conserve néanmoins la stabilisation de son capteur, qui s’améliore. Sinon, on retrouve toujours le même autofocus et l’appareil est capable de shooter des vidéo jusqu’en 4K DCI à 30 images par seconde en 4:2:0 10 bits en interne, et en 4:2:2 10 bits ou 12 bits au moyen d’un enregistreur externe accolé à sa prise micro HDMI. Il dispose également d’une prise casque, une prise micro, une prise Synchro flash mais aussi un port USB-C. Pour sauvegarder ses images, il dispose de deux emplacements pour cartes SD UHS-II.

Côté prix, ça pique. Le Fujifilm GFX100S sera proposé au prix de 5 999$ outre-Atlantique. C’est déjà moins que les 9 999$ du Fujifilm GFX100 à sa sortie. Dans nos contrées, on pourrait s’attendre à un tarif qui pourrait avoisiner les 7 000 euros. C’est hélas le prix à payer pour avoir accès à cet immense capteur, et accéder à des flous d’arrière-plan dignes d’une production hollywoodienne.

Fujifilm X-E4 : petit mais costaud

Dans une optique totalement opposée à celle qui a conduit à la conception du GFX100S, Fujifilm dévoile le X-E4, un successeur à son X-E3 qui n’a pas été renouvelé depuis plusieurs années. L’appareil est doté d’un capteur CMOS X-Trans 4 de 26,1 MP au format APS-C, et se met à la page : enregistrement vidéo en 4K à 30 i/s 4:2:0 8 bits en interne, Full HD jusqu’en 240 i/s… Le boîtier se montre quant à lui très minimaliste, avec un simple joystick et quelques touches essentielles. Avec son écran sur rotule et son petit gabarit (12x7x3 cm pour 364 grammes), il pourrait bien devenir un appareil de prédilection pour les vlogueurs. Côté prix, comptez 849$ avec une disponibilité fin février.

En complément, Fujifilm annonce deux nouvelles optiques XF : la XF70-300 f/4-5.6 à 800$ et and le XF27mm f/2.8 à 399$.