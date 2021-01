Facebook envisage de poursuivre Apple en justice

Facebook va s’attaquer à Apple. Le réseau social préparerait un procès anti-trust à l’encontre du fabricant de smartphones. Il l’accuse d’abuser de son pouvoir sur le marché pour imposer des réglementations que ses propres applications ne respectent pas.

Cela fait maintenant quelques semaines que Facebook et Apple se livrent une guerre médiatique sans merci. Les deux GAFAM multiplient les attaques ciblées depuis l’annonce des nouvelles mesures de confidentialité d’iOS 14. Elle promet de rendre plus difficile la diffusion de publicités ciblées à l’avenir, en poussant les éditeurs d’applications à être plus transparents sur la collecte et l’utilisation des informations personnelles des utilisateurs. Facebook s’opposait fermement, le 16 décembre dernier, à cette nouvelle réglementation par le biais d’une tribune visant « à défendre les petites entreprises du monde entier » face aux mesures « dévastatrices » d’Apple. Un mois plus tard, la firme de Mark Zuckerberg envisagerait des poursuites judiciaires à l’encontre de la pomme. Elle affirme qu’Apple « abuse de son pouvoir sur le marché du smartphone, en forçant les développeurs d’applications à se conformer aux règles de l’App Store que les propres applications d’Apple n’ont pas à suivre ». Selon les informations du magazine américain, Facebook aurait également envisagé de faire participer d’autres entreprises. Pour rappel, elle avait déjà annoncé qu’elle fournirait des documents internes pour aider Epic Games dans sa bataille juridique contre l’entreprise de Cupertino. The Information note néanmoins que ces poursuites judiciaires sont encore à l’étude chez Facebook et qu’elles pourraient ne jamais aboutir. Selon des sources proches du dossier, le réseau social fait face à « une résistance interne » de la part de certains employés.

Apple condamne le modèle commercial de Facebook

La réponse d’Apple n’a pas tardé puisque le PDG de la firme, Tim Cook, a condamné le modèle commercial sur lequel repose Facebook, sans jamais nommé l’entreprise précisément. Lors de la conférence européenne sur la protection des données, Computers, Privacy and Data Protection (CPDP), il s’insurge « Si une entreprise est bâtie sur le mensonge aux utilisateurs, sur l’exploitation des données et sur des choix qui n’en sont pas, elle ne mérite pas nos éloges, elle mérite une réforme ». L’intégralité du discours de Tim Cook est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.